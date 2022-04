Zlatan spreman da završi karijeru ovog ljeta! Nastaviće da igra pod jednim uslovom, a već ima novu ponudu za posao!

Povrede su učinile svoje, ali i krštenica.

Švedski napadač Zlatan Ibrahimović odbija već godinama da se preda, želio je da igra fudbal dok god mu tijelo govori da je to moguće, pa je tako i u 41. godini jedna od zvijezda Milana.

Ipak, bilo je dosta problema sa povredama ove sezone i to je bilo jasno upozorenje Šveđaninu da je ipak došlo vrijeme da kaže "kraj". Italijanski list "Gazeta delo Sport" prenosi da je Ibrahimović prvi put do sada spreman da se penzioniše, ali postoji uslov pod kojim će ostaviti fudbal.

"Gazeta" piše da će se Ibrahimović penzionisati samo ako Milan ove sezone osvoji Seriju A ili Kup Italije, pošto želi da u svojoj posljednjoj sezoni kao fudbaler podigne još jedan trofej.

Njemu ugovor sa "rosonerima" ističe na kraju sezone i to što do sada nije bilo ni diskusija o tome da se produži - možda najbolje govori da Ibrahimović nema namjeru da igra i dalje. Želio je da ode na Svjetsko prvenstvo u Kataru, ali nakon što je Švedska eliminisana u baražu - ne može da čeka do 2026. godine.

Zato želi da oproštaj od fudbala bude dostojanstven, dok postoji mogućnost da se nakon penzionisanja nađe u stručnom štabu Stefana Piolija, ako i dalje bude trener milanskog kluba.

Ako pak Milan ne osvoji trofej, Ibrahimović će tražiti još jedan ugovor od "rosonera", ali uz manju platu kako bi mogli da angažuju novog napadača. Najviše se priča o Divoku Origiju iz Milana i Đanluki Skamaki iz Sasuola, dok se ranije pisalo da bi i Luka Jović mogao da bude meta.

Zlatan je ove sezone odigrao 23 meča za Milan i postigao je osam golova, dok u čitavoj karijeri ima impresivan učinak od 510 pogodaka na 858 mečeva.

Osim za Milan, igrao je za Malme, Ajaks, Juventus, Inter, PSŽ, Mančester junajted i L.A. Galaksi.

