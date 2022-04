Na Srbiju su padale NATO bombe - a jedan klub je došao da im prkosi! Dan kad su na JNA gorjele zastave SAD (FOTO)

AEK je rekao ne ratu i Srbija će im vječno biti zahvalna.

Na današnji dan prije 23 godine nad Beogradom i širom Srbije bila je oglašena vazdušna opasnost. NATO avioni nadlijetali su Beograd i Saveznu Republiku Jugoslaviju u protivpravnoj agresiji, a jedan fudbalski klub je uprkos svim opasnostima zajedno sa svojim navijačima došao da pruži podršku srpskom narodu!

U pitanju je bio AEK iz Atine, koji se odazvao pozivu Partizana i na stadionu "JNA" odigrao prijateljski meč sa crno-bijelima. Nije to bila jedina ratna utakmica u Srbiji, a nekadašnji vezista Partizana Đorđe Tomić se i dalje dobro sjeća tog meča.

"AEK je došao iz Atine, utakmica je bila na stadionu u 2-3 sata, sunčano vrijeme je bilo. AEK je došao, a veče prije toga je bilo bombardovanje", ispričao je Tomić za MONDO.

Malo ko bi bio spreman da rizikuje svoju bezbjednost i da stigne na ovaj meč u jeku bombardovanja, ali tim iz Grčke je to uradio!

"Njima zahvalnost do neba i 'respekt'. Kakav potez, u tom trenutku... Svaki dan stižu vijesti iz Srbije oko bombardovanja, ali da oni dođu iz Grčke da odigraju utakmicu... Objektivno, malo bi to ljudi uradilo, ali i to su Grci, oni su pravoslavci i naši ljudi. Svaka čast", prisjetio se Tomić za MONDO.

A sada, 23 godine kasnije i AEK se prisjetio ovog meča! Oni su na svom instagram profilu podsjetili na ovu utakmicu. I vrlo su jasno ponosni na svoj herojski čin!

"Dan kada je AEK prešao granice istorije, kada je AEK prkosio ratu, kada nam se cijela planeta klanjala, Na današnji dan smo vikali - zaustavite rat", piše u kratkom saopštenju AEK-a.

Osim ekipe sa fudbalerima AEK-a je došla i grupa navijača, a oni su nakon meča na atletskoj stazi stadiona JNA demonstrativno zapalili zastavu Sjedinjenih Američkih Država. Evo i kako je taj meč izgledao:

A ovo su sastavi timova:

PARTIZAN: Nikola Damjanac, Vuk Rašović, Branko Savić, Milan Stojanoski, Aleksandar Stanojević, Aleksandar Vuković, Vladimir Ivić, Saša Ilić, Đorđe Tomić, Nenad Bjeković Junior, Mateja Kežman.

Igrali su još: Marjan Gerasimovski, Igor Duljaj, Ivica Iliev, Darko Tešović, Zoltan Sabo, Ljubiša Ranković, Goran Obradović.

AEK: Atmacidis (29 M. Mihailidis - 40 K. Kurkunas), Kopicis, Kostenoglu, Babunski, Milovanović, Savevski, Kasapis, Maladenis, Kalicakis, Zumbulis, Nikolaidis. Trener AEK-a je bio čuveni Oleg Blohin, nekadašnji reprezentativac SSSR.

