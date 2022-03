Šta drugo čovjek da radi dok mu bombarduju zemlju? Milivojević pričao o čuvenom protestu Đanija Ćurčića!

Te 1999. godine vezista Palasa je nosio transparent protiv NATO agresije na stadionu, a sa njim je stigao i do Dauning Strita.

Izvor: Profimedia

Luka Milivojević je nedavno Englezima pričao o NATO bombardovanju, a sada je u razgovoru za zvanični sajt Kristal Palasa govorio i o angažovanju Saše Ćurčića tokom NATO agresije.

Nekadašnji vezista Partizana je u vrijeme napada na SR Jugoslaviju nastupao baš za Kristal Palas i javno je protestovao tako što je po "Selthurst parku" i čak do Dauning Strita nosio antiratni plakat.

"Upoznao sam ga i više puta smo se sreli i pričali telefonom, On je jako pozitivna osoba. Neko vrijeme nismo razgovarali, ali kad god ga sretnem obradujem se. On je jako dobar čovjek, uvijek pozitivan i znam da sada u Srbiji trenira jedan tim", počeo je Milivojević.

Pohvalio je antiratni čin Ćurčića, ali i brojnih srpskih fudbalera koji su tada igrali u inostranstvu i naglasio da je sasvim normalno što su to uradili.

"Mnogo igrača je protestovalo. Sjećam se da je nekoliko fudbalera u Italiji to radilo, kao i Ćurčić. Mislim da bi to svi trebalo da urade, veoma je nezgodno kada se tako nešto dešava tvojoj zemlji. Da se to događa sada, šta bih drugo ja mogao da učinim?", zapitao se.

Za njega čovjek u takvoj situaciji ima samo dvije opcije.

"Postoje dvije opcije, da se vratim u moju zemlju i budem sa mojim narodom ili, ako ne mogu, da nekako pružim podršku. Kada igrate fudbal mnogo je kamera i ljudi vas gledaju, tako da možete nešto da uradite. To je bila dobra odluka", istakao je on.

Na kraju je prokomentarisao uspjehe Srbije u fudbalu i istakao da je vrlo moguće da su teška vremena kroz koja je odrasla sadašnja generacija fudbalera očvrsla srpski tim.

"Mala smo zemlja, ali smo jako talentovani. Imamo jako talentovanu generaciju, možda zato što smo čvrsti kao ljudi. Kada prođeš teške trenutke moraš da budeš jak da bi preživio i to te ojača mentalno, očvrsne ti karakter i počneš da cijeniš jednostavne stvari", smatra on.

