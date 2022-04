U Srbiji sam išao po diskotekama, u Junajtedu mi nije padalo na pamet! Vidić otvorio dušu: Nismo pili, a kad popijemo...

Nemanja Vidić je govorio o svom vremenu u Mančester junajtedu i odnosu sa saigračima.

Izvor: Profimedia

Nemanja Vidić je u Mančester junajtedu ostavio najdublji mogući trag. Bio je kapiten, lider tima, osvajao je trofeje, ali sada je u intervjuu za "Atletik" istakao da se nije slagao sa svim svojim saigračima.

Jednostavno bio je blizak sa samo nekoliko saigrača, ali to nije smetalo nikome pa je postao pravi lider ekipe.

"Ne! Da li mislite da sam volio sva 24 saigrača u svlačionici? Nisam. Nije to ni bitno, ali jedva da smo izlazili zajedno. Nismo pili osim kada osvojimo trofej. A tad smo znali baš da popijemo", počeo je Vidić.

Imao je ipak omiljenu grupu saigrača, ali ni sa njima nije izlazio previše često. Jednostavno, viđali su se skoro svaki dan.

"Imao sam porodicu kada sam došao, a više vremena sam provodio sa saigračima, Igrali smo dvije, tri utakmice nedjeljno za Junajted, a uz to sam igrao za nacionalni tim. Bile su to intenzivne godine. Rio Ferdinand, Edvin Van Der ,Robin Van Persi i Majkl Kerik su mi bili najbliži. Nekoliko puta sam sa njima išao na večere", dodao je on.

A uz sve to, kada je stigao u Junajted bio je zrela osoba. Imao je porodicu i godine zabavljanja su bile iza njega.

"U Srbiji i Moskvi sam išao u diskoteke, a u najvećem klubu na svijetu mi je bilo bitno da ne trošim vrijeme na gluposti. Samo sam htio cijelom svijetu da pokažem koliko sam dobar, To je bio najbitniji dio moje karijere i bio sam srećan što sam osam godina igrao u Mančester junajtedu", objasnio je on.

A kada je cela porodica Vidić došla da gleda finale Lige šampiona 2008. godine na kome je Vidić podigao pehar, njegov otac je našao svog idola!

"Porodica je došla da me gleda u Moskvi u finalu Lige šampiona 2008. godine. Moj otac nije bio impresioniran igračima koji su postali evropski šampioni nego Bobijem Čarltonom! Pratio ga je, gledao je kada je '66 Junajted igrao sa Partizanom u polufinalu Kupa evropskih šampiona. Svi u Srbiji su znali za avionsku nesreću u kojoj su poginuli igrali Junajteda kada su se vraćali iz Beograda. Ja sam stajao sa tatom i prevodio Bobiju Čarltonu kako mu se divi", ispričao je Vidić.