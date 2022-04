Ronaldo, kaži hvala što si igrao sa Benzemom: Slavni Italijan ga isprozivao - "Treba da se pomoliš zbog toga!"

Antonio Kasano je poznat kao neko ko nema dlake na jeziku.

Kristijano Ronaldo se prethodnih dana nalazi na udaru svjetske javnosti, nakon što je napravio skandalozan potez poslije poraza Mančester junajteda od Evertona. On je tom prilikom razbio telefon jednom dječaku navijaču, zbog čega je i policija započela policijsku istragu.

No, dok o Ronaldu svi pričaju u kontekstu tog ružnog poteza, slavni Antonio Kasano to čini na malo drugačiji način.

Nekadašnji italijanski fudbaler komentarisao je Ronalda i njegovog nekadašnjeg saigrača Karima Benzemu, odnosno njihove zajedničke nastupe u Real Madridu.

Povod za to bile su fenomenalne partije Francuze, koji je u posljednjem meču Lige šampiona postigao het-trik protiv Čelsija na "Stamford Bridžu". Kasano, koji je takođe igrao za madridski klub, imao je šta da kaže.

"U fudbalu nisu važne samo titule i golovi. Zinedin Zidan je dao malo golova, ali je jedan od najvećih u istoriji. Huan Roman Rikelme takođe", počeo je.

"Kristijano Ronaldo bi ujutro trebalo da se moli i da kaže 'Hvala, Benzema, što si igrao sa mnom'. Ronaldo daje golove i davaće ih uvijek, ali on je drugačiji igrač. Benzema je napadač koji postiže golove, ali on je ujedno i Zidan. On je devetka, desetka i 'devet i po'", poručio je Kasano, strijelac 10 golova za Real Madrid u 39 mečeva.