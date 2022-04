Mbapeu 350.000.000€ od Real Madrida: Isplivali detalji dogovora, nudili mu tajnu klauzulu kao Ronaldu!

Kako se navodi, dvije strane su postigle verbalni dogovor o njegovog dolasku u klub, ali Mbape još uvijek ništa nije potpisao.

Izvor: Profimedia

Real Madrid se sprema za novi fudbalski zemljotres, sličan onom koji su napravil u ljeto 2009. godine!

Tada je na "Santijago Bernabeu" stigao Kristijano Ronaldo, a sada bi mogao Kilijan Mbape i to u poslu vrijednom 350.000.000 evra!

Nevjerovatne brojke se pominju, a sada se sa najsvježijim informacijama o sagi "Kilijan Mbape" javio dobro poznati Đanluka di Marcio.

Specijalista za dešavanja na tržištu transfera ističe da je Real Madrid postigao verbalni dogovor sa napadačem Pari Sen Žermena za njegov dolazak u Španiju kada mu ovog ljeta u Francuskoj istekne ugovor.

Još uvijek ništa nije zvanično potvrđeno, jer Mbape ništa nije potpisao. Takođe, i PSŽ i dalje pokušava da nevjerovatno bogatim ponudama nagovori Mbapea da ostane u Parizu i tako nanese veliki udarac Florentinu Perezu.

Ipak, detalji koje Di Marcio otkriva o Realovoj ponudi govore da će Mbapeu biti jako teško da se predomisli i ostane u PSŽ-u. Real mu nudi paket vrijedan nevjerovatnih 350.000.000 evra.

Izvor: Profimedia

Prvo, Real je spreman da za Mbapeov potpis, takozvani bonus za pristanak da potpiše ugovor, plati čak 100.000.000 evra bruto. Uz to, ponudili su mu i petogodišnji ugovor po kojem bi zarađivao 50.000.000 evra bruto, odnosno 25.000.000 evra neto.

Koliko je to velika ponuda govori i da u Realu niko nema veću platu od 12.000.000 evra, ali PSŽ i dalje ne odustaje. Real je želio da Mbape potpiše predugovor sa klauzulom po kojoj bi bio debelo novčano kažnjen ukoliko bi ga prekršio, ali on to nije želio da uradi, navodi isti izvor.

Real je slično uradio 2008. godine, kada je godinu dana unaprijed dogovorio dolazak Kristijana Ronalda iz Mančester junajteda. Tada je "dil" glasio da će Real platiti 96.000.000 evra, ali da će Real ili Ronaldo morati da plati 30.000.000 evra kazne ako neka od te dvije strane prekrši dogovor.

To se tada nije dogodilo, ali ostaje da vidimo da li je Mbape zaista riješio da se ovog ljeta preseli na "Santijago Bernabeu"...