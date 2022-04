"Pričaju najjača Zvezda u 30 godina, a Partizan egal s njima": Iliev vjeruje u titulu - Zašto igramo ako je sve gotovo?

Sportski direktor Partizana Ivica Iliev sumirao je utiske sa posljednjeg "vječitog" derbija.

Izvor: MN PRESS

Ni dva dana nakon 167. "vječitog" derbija ne prestaje da se priča o utiscima sa meča Crvene zvezde i Partizana koji je završen bez golova (0:0).

Poslije generalnog direktora Crvene zvezde Zvezdana Terzića, sada se o svemu oglasio i sportski direktor Partizana Ivica Iliev, koji je poručio da su crno-bijeli zaslužili da dođu do pobjede na stadionu "Rajko Mitić".

Partizan je ovim remijem ostao na dva boda zaostatka za Crvenom zvezdom i na šest kola do kraja sezone u borbi za titulu moraju da čekaju i kiks najvećeg rivala. Iliev u razgovoru za "Večernje novosti" ističe da je Partizan čitave sezone egal sa Zvezdom i to u svim aspektima.

"Ostali smo bez gola koji smo po svemu zaslužili, jer smo bili bolji, a to se posebno odnosi na prvih 45 minuta. Na prethodnom derbiju smo iz naše greške i prve šanse protivnika primili gol, sada, eto, iz prilike Terzića kakvu ne pamtim da sam u skorije vrijeme vidio u utakmicama sa Zvezdom nismo stigli do prednosti. To su situacije kada si ili pukovnik ili pokojnik ili heroj ili tragičar, na našu žalost, Terzić je bio ovo drugo", počeo je Iliev.

On kaže da se u javnosti previše priča o tome kako je ovo najbolja ekipa Zvezde od raspada Jugoslavije.

"Mi smo u prvom i trećem okršaju sa Zvezdom bili bolji i to nismo uspjeli da naplatimo pobjedama, oni su taj drugi riješili u svoju korist i iskoristili neke naše slabosti. Vidim da provijavaju priče kako je ova Zvezda najjača u posljednjih 30 godina, a ako smo mi egal sa njima u derbijima, na tabeli i po učinku u Evropi, onda smo valjda i mi top ekipa, ali takve teze nigdje nema u pričama. Nadam se da ćemo se sresti još jednom u Kupu i unaprijed se radujem prilici da se ponovo odmjerimo."

Crno-bijeli i dalje zaostaju za Zvezdom dva boda, ali Iliev nema dilemu da li Partizan može da preokrene situaciju.

"Ako me pitate da li vjerujem u osvajanje titule odgovor je da, naravno da vjerujem. Pa, ako je sve riješeno šest kola pre kraja, gdje i mi i oni igramo protiv najboljih klubova u ligi, o kakvom takmičenju mi onda uopšte govorimo. Dajte onda da igramo samo derbije tokom sezone, pa da onaj ko ostvari bolji skor bude šampion. Mi vjerujemo do kraja, borićemo se maksimalno u svakoj utakmici, to je nešto što nam niko ne može oduzeti."

Na kraju, Iliev ističe da nije baš tačno kako Partizan u posljednje vrijeme igra slabije nego prije.

"Potencira se priča da igramo slabije, da smo imali slabije dane. Istina je da smo imali kikseve, ali kad se pogleda učinak u tim utakmicama praktično u svakoj smo bilo bolji i zaslužili pobjedu. Protiv Proletera smo stvarali šanse i nismo realizovali penal, protiv Napretka isto tako i oštećeni smo za najstrožu kaznu. U meču sa Čukaričkim smo bili bolji, uz to oštećeni za klasičan crveni karton. Svakako idemo dalje uzdignute glave i sa vjerom da može da se ponovi priča od prije pet godina", zaključio je Ivica Iliev.

