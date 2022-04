Murinjo dovodi omiljenog Srbina: Matić javio Junajtedu da ide, a Žoze odmah poručio - Dajte mi džina!

Nije nikakva tajna da je Matić jedan od omiljenih igrača Žozea Murinja...

Nemanja Matić (33) odlučio je da ovog ljeta napusti Mančester junajted pošto nije zadovoljan minutažom na Old Trafordu, bez obzira na to što će dobiti novog trenera - i to Erika ten Haga iz Ajaksa.