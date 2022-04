"Znamo da smo bili bolji od Zvezde": Stanoje pred Čuku pričao o derbiju - otkrio zašto je Natha uveo tek u 87. minutu!

Trener Partizana Aleksandar Stanojević je još jednom sumirao utiske sa nedavnog "vječitog" derbija.

Izvor: MN Press/YouTube/FK Partizan Beograd/Printscreen

Fudbaleri Partizana nisu uspjeli da pobijede Crvenu zvezdu u subotnjem 167. "vječitom" derbiju (0:0), pa su ostali na dva boda zaostatka u odnosu na najvećeg protivnika.

Do kraja šampionata je ostalo još šest kola, a crno-bijeli nemaju mnogo vremena za polemisanje - već slijedi novi duel protiv Čukaričkog, ekipe koja je zaustavila Partizan na Banovom brdu prije desetak dana. Trener Aleksandar Stanojević je i pred taj susret u velikoj mjeri govorio o nedavnom derbiju.

Partizan će protiv Čukaričkog ovog puta biti domaćin (srijeda, 18.05), nakon što su nedavno i protiv njih remizirali 0:0. Sada je imperativ pobjede još veći, jer je sve manje utakmica do kraja šampionata.

"Imamo naš cilj, nemamo nikakvih alibija. Odigrali smo tamo baš dobru utakmicu gdje nismo pobijedili. Usljed nekih stvari koje su se dešavale i usljed dobre ekipe Čukaričkog. Bilo je više, ne samo jedna greška sudija u prethodnom meču. Ali to ćemo ostaviti ljudima koji se bave time. Dobno smo igrali, morali smo da damo gol. Da bi pobijedio, moraš da ga postigneš. Nešto ćemo da promijenimo, ali moramo sa onakvom energijom da uđemo u meč. Biće četiri-pet promjena u odnosu na derbi, malo i osvježenja. Vidjećemo", rekao je Stanojević na početku konferencije za medije.

Trener Partizana je govorio i o "premiranju" protivnika Crvene zvezde, nakon što su se pojavile informacije o tome, a potom se nastavila priča o derbiju. Na pitanje da li je trebalo da protiv Zvezde ranije izvrši izmjene, Stanojević je imao duži odgovor.

"Mi nismo zadovoljni kad ne pobijedimo, ali sam zadovoljan šta smo pokazali. Bili smo bolji na derbiju, ali ne mogu da kažem da smo bolji od njih. Tu smo, mi kad se pogledamo u oči znamo kako stvari stoje. Kad se pogledamo znamo da li je neko bio bolji. Tu sam zadovoljan i s te strane se osjećam da smo bili bolji na tom meču. Nama je samo pobjeda značila, a ako gledate izmjene izveo sam najofanzivniji sastav kad su bili Marković i Menig na terenu. Igrali smo prošli derbi sa Nathom i ta postava se nije dobro pokazala. Htio sam da igraju Markec, Menig, Rikardo i Terzić kao bonus. To je za mene bila najofanzivnija postava. Mi smo 75 minuta diktirali ritam, ali ne možete sve vrijeme. Imate trenutaka kada možete da postignete gol i ne date ga. Poslije su se igrači mnogi potrošili. Jedina ofanzivnija varijanta je da je Milovanović igrao sa Rikardom. Možda bismo primili gol jer je Zvezda počela da napada. To je bila najofanzivnija postava koju smo imali", rekao je Stanojević i potom se osvrnuo na činjenicu da je Bibars Natho igra samo u posljednjih pet minuta meča.

Vidi opis "Znamo da smo bili bolji od Zvezde": Stanoje pred Čuku pričao o derbiju - otkrio zašto je Natha uveo tek u 87. minutu! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 51 1 / 51 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 51 2 / 51 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 51 3 / 51 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 51 4 / 51 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 51 5 / 51 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 51 6 / 51 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 51 7 / 51 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 51 8 / 51 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 51 9 / 51 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 51 10 / 51 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 51 11 / 51 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 51 12 / 51 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 51 13 / 51 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 51 14 / 51 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 51 15 / 51 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 51 16 / 51 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 51 17 / 51 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 51 18 / 51 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 51 19 / 51 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 51 20 / 51 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 51 21 / 51 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 51 22 / 51 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 51 23 / 51 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 51 24 / 51 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 51 25 / 51 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 51 26 / 51 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 51 27 / 51 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 51 28 / 51 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 51 29 / 51 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 51 30 / 51 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 51 31 / 51 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 51 32 / 51 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 51 33 / 51 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 51 34 / 51 Izvor: MN PRESS Br. slika: 51 35 / 51 Izvor: MN PRESS Br. slika: 51 36 / 51 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 51 37 / 51 Izvor: MN PRESS Br. slika: 51 38 / 51 Izvor: MN PRESS Br. slika: 51 39 / 51 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 51 40 / 51 Izvor: MN PRESS Br. slika: 51 41 / 51 Izvor: MN PRESS Br. slika: 51 42 / 51 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 51 43 / 51 Izvor: MN PRESS Br. slika: 51 44 / 51 Izvor: MN PRESS Br. slika: 51 45 / 51 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 51 46 / 51 Izvor: MN PRESS Br. slika: 51 47 / 51 Izvor: MN PRESS Br. slika: 51 48 / 51 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 51 49 / 51 Izvor: MN PRESS Br. slika: 51 50 / 51 Izvor: MN PRESS Br. slika: 51 51 / 51 AD

"Kako je Natho ušao tih pet minuta i onda vam je sve jasno. To znači da je pozitivno ušao. On se tako ponaša, veliki je profesionalac. Nekad imate taktičke stvari da se pokažu bolje. To što nije počeo utakmicu pokazalo se kao dobro. Za razliku od prethodne utakmice. To ne znači da je on razlog. On je fudbalski želio, a meni je najvažnije da sam ga vidio motivisanog i tih pet minuta i na treningu. On je igrač koji je igrao u Surdulici povrijeđen, ne pamtim stranca da je igrao tako za tim. Svaka mu čast, samo to mogu da kažem."

Stanojević je imao riječi hvale i za Slobodana Uroševića, koji poslije povrede u derbiju neće moći da pomogne timu u naredna dva susreta.

"On je već u petom minutu trebalo da izađe, ali nije htio. Nije htio ni na poluvremenu. Dobio je udarac u list, nije spreman za ovu utakmicu. Dobio je injekciju na poluvremenu, ali nije mogao da nastavi. Mnogo će nam nedostajati. Za Uroševića ćemo znati tek za sedam dana, sada ima otok. Narednih sedam dana sigurno neće biti sa ekipom."

Na kraju, trener crno-bijelih je još jednom govorio o šansi koju je Nikola Terzić imao protiv Zvezde, najboljoj na čitavom derbiju.

"Najveći teret mora da padne na starije igrače, imenom i prezimenom. Uvijek je dobro da si u nekoj šansi. Terzić je mogao da bude junak derbija i prvenstva, ali to su te male stvari koje te stavljaju da li si ovdje ili nisi. Biće još jedan derbi, neke vrlo važne utakmice, pa eto neka riješe, svaka nam je utakmica važna", poručio je Aleksandar Stanojević.

(MONDO)