Da li je bio penal? Zbog ove odluke nastao haos u Engleskoj!

Sporan detalj derbija izazvao je veliku pažnju. Da li je sudija bio u pravu?

Izvor: Profimedia/The Times/News Licensing

Liverpul je u nedjelju u derbiju Mersisajda pobijedio Everton, a o jednoj odluci glavnog sudije Stjuarta Atvela priča se i dan kasnije. Pri rezultatu 0:0, on je procijenio da je defanzivac Liverpula Džoel Matip ispravno startovao na igrača Evertona Entonija Gordona, posle čega je napadač pao tražeći kazneni udarac. Ipak, igra je nastavljena.

Dan kasnije, Skaj sports je objavio da je Everton tražio odgovor zaduženih za suđenje i da je zahtjevao obrazloženje te situacije. Gordon je prethodno dobio žuti karton zbog simuliranja, a VAR u ovoj situaciji nije intervenisao. Pogledajte kako je to izgledalo - igrač Evertona je sam objavio snimak poslije meča.

Legenda Liverpula i sadašnji komentator, Džejmi Karager, rekao je da je bio očigledan penal, ali da nije dosuđen jer je igrač Evertona ranije simulirao.

"Entoni Gordon mora da bude oprezan. On je lokalni momak, domaći igrač i znam neke od njegovih prijatelja i članova porodice. On je sjajan igrač i sjajan momak i bio je jedan od najboljih na terenu danas. Napravio je Liverpulu mnogo problema, ali mora da bude oprezan. To (simuliranje) će definitivno biti u glavama sudija kada je on u pitanju i možda u ovoj situaciji nije dobio ono što je zaslužio zbog incidenata u tri ili četiri prethodne utakmice. Ali uz sve rečeno, ovo je penal", rekao je on.

Menadžer Evertona Frank Lampard rekao je da je bio očigledan jedanaesterac. "Da je Mo Salah bio u pitanju, dobio bi penal… To je očigledan prekršaj. Ali to ovdje neće dosuditi", izjavio je Lampard na Enfildu.

Poslije svega, Liverpul je pobijedio i nastavio trku za titulu protiv Mančester sitija, dok je Everton i dalje u zoni ispadanja i ima šest utakmica da izađe iz nje.