"Vrijeme je da Ohi i Pavkov postignu gol" - Zvezda čeka da prorade napadači: Stanković najavio još bolju Crvenu zvezdu!

Fudbaleri Crvene zvezde nastavljaju borbu za šampionsku titulu utakmicom protiv Čukaričkog, a meč koji se igra u srijedu najavio je trener crveno-bijelih, Dejan Stanković. Mladi stručnjak koji sjedi na klupi aktuelnog šampiona Srbije govorio je i o formi pojedinih igrača njegovog tima.

Takođe, šef stručnog štaba Crvene zvezde obratio je pažnju i na protivničku ekipu, navodeći da je Zvezda spremna da im se prilagodi - uz dodatak da će biti bolji nego u Bačkoj Topoli.

Što se tiče gostiju, oni neće imati šta da izgube na gostovanju lideru.

"Svaka utakmica je priča za sebe i uz takav pristup dočekujemo Čukarički. Kada se jedna utakmica završi - odmaramo i spremamo se za narednu, a ciljevi su jasni. Igramo protiv trećeplasiranog na tabeli, dokazali smo da možemo da budemo pravi, iza nas je sjajna utakmica u Bačkoj Topoli i najmanje što možemo da očekujemo je isti pristup, ako ne i bolji. Čukarički nema šta da izgubi sutra i sa takvim predumišljajem dolaze na Marakanu. Umiju da odigraju fenomenalno i da iznenade jače od sebe", počeo je Stanković.

Na startu proljećnog dijela Crvena zvezda je tim sa Banovog brda savladala 3:0.

"Došli smo sa priprema, nismo imali 90 minuta u nogama i hvatali smo zalet za ono što nam je tad bilo najbitnije - derbi i Evropa. Tu smo pokazali da smo ušli u onu formu koju smo priželjkivali. Nekada je potrebno da i kada ne odigraš dobro - pobijediš, pogotovo trećeplasiranog na tabeli i to rezultatom 3:0. Sada je situacija drugačija, svi znamo koji su nam ciljevi. Protiv koga god da se igra, cilj su tri boda na Marakani i to je jedino što očekujemo", pojasnio je trener Zvezde.

Što se tiče forme pojedinih fudbalera Zvezde, Stanković je bio veoma opširan!

"Dragović je jednom prilikom rekao da su u timu Zvezde svi heroji i da utakmica uvijek izbaci posebnog. Ivanić je to bio protiv TSC-a, a nema razloga da to ne bude neko drugi. Dobro smo radili ove nedjelje, za Uskrs bili slobodni i vrijeme proveli za porodicama, tako da smo se oporavili za naredni meč u svakom smislu. Vrijeme je da Ohi i Pavkov postignu gol, ali važno je da i ako to ne učine, doprinesu tome da to nekom drugom pođe za nogom. Oni odvlače pažnju štopera, vezuju ih za sebe i ostavljaju prostor Kataiju, Ivaniću i Benu da djeluju. Nadam se da će početi da postižu golove, ali bitno mi je šta pružaju na terenu tokom 90 minuta. Poslije kad se otvori i kad krenu golovi, nadam se da neće stati. Kada je riječ o Gajiću, on već dvije i po godine od kada sam ja u klubu igra dobro. Svaki put i kada je počinjao i kada nije, njegov odnos ka obavezama je bio izvanredan. Nisam iznenađen što igra dobro, svakako da kada neko osjeti konkurenciju gleda da bude što bolji, a nama odgovara da imamo dva desna beka."

Trener crveno-bijelih je otkrio da je njegov tim spreman da se prilagodi različitim rivalima u Superligi, pa tako i brzom fudbalu kakav igra Čukarički.

"Spremili smo se dobro, ali ne bih o detaljima. Koliko će Ndiaj nedostajati Čukaričkom je najbolje da pitate njih, ali svakako je riječ o jednom od najbržih fudbalera u Superligi. Spušta odbranu, traži loptu iza leđa... Svakako, mi smo spremni da i kada neko ima brza krila, to branimo što je bolje moguće ili da jednostavno usmjerimo ekipu da napada na drugoj strani terena", zaključio je Stanković.

