Toliko se napio da sam morao da ga protjeram! Kako je kapiten Dinama pobjegao u Zvezdu: Otišao je i tamo se proslavio!

Miroslav Blažević ispričao je interesantnu anegdotu o transferu Bore Cvetkovića iz Dinama u Zvezdu.

Izvor: MN PRESS

U Hrvatskoj je održana promocija knjige "Zeko", svojevrsna biografija legendarnog Velimira Zajeca, a na njoj su prisustvovale brojne fudbalske legende, između ostalih i Miroslav Ćiro Blažević koji mu je bio trener u Dinamu.

Prisjetili su se titule koju su "modri" osvojili prije tačno 40 godina, nakon što su čekali 24 godine na šampionski pehar, a generacija koja je tada pokorila Jugoslaviju pamti razne dogodovštine. Jedne od njih prisjetio se upravo Blažević, prepričavši kako ga je mučio Borislav Cvetković.

Legendarni fudbaler, jednog od najboljih nadimaka yu fudbala - "Lane sa Korane", osvojio je titulu sa Dinamom 1982. godine, ali se četiri godine kasnije priključio Crvenoj zvezdi.

"Žalostan sam što je do toga došlo, kada sam bio prisiljen da istjeram Boru Cvetkovića jer se toliko bio napio da nije došao na utakmicu. Zeko (Velimir Zajec, prim. aut.) me molio da ga ne istjeram, a ja sam to učinio. Boro je potom otišao u Crvenu zvezdu i tamo se proslavio", ispričao je Blažević.

BIo je to jedan od najšokantnijih transfera u Jugoslaviji, a bilo je simpatično što mu je tada nadimak promijenjen u "Lane sa Marakane". Cvetković se doduše zadržao tek dvije godine u Zvezdi, a potom je igrao za Askoli, Makeratese, Kasertanu i Borac iz Čačka u kome je 1995. godine završio karijeru.

"Došao sam taksijem iz Zagreba i sjećam se da je kiša lila kao iz kabla. Bližimo se Autokomandi, nigdje žive duše na ulicama. Razmišljam u sebi, baš sam našao kada da dođem u Zvezdu, neće biti nikoga na mojoj promociji. Odjednom, ispod onih tribina gomila ljudi… okružiše naš auto, počeše da skaču, da pjevaju… šta se to dešava… ja zbunjen, nisam navikao na te situacije. Taj momak što me je dovezao do Beograda, postao je najpopularniji taksista u Zagrebu. Platili su mu duplo u odnosu na cifru koja je pisala na taksimetru, vodili ga na ručak, napunili mu gepek poklonima… Narednih 15 godina je objašnjavao ljudima kakav su nam doček priredili navijači Zvezde", ispričao je Borislav Cvetković u intervjuu za MONDO.