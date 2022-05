"Mislim da će 4 boda biti dovoljna za opstanak": Sloboda blizu zone ispadanja iz Premijer lige BiH pred paklenu seriju!

Tuzlaci će do kraja sezone igrati mečeva sa timovima iz gornjeg doma.

Sloboda je pet kola prije kraja samo četiri boda udaljena od zone ispadanja, a do kraja crveno-crne očekuje "paklen" raspored.

Premijerligaš sa Tušnja prvo će u petak od 18 časova ugostiti novog šampiona Zrinjski, a potom slijede dueli sa Tuzla sitijem, Borcem, Sarajevom i Željezničarom!

"Sutra nas očekuje utakmica sa Zrinjskim, sigurno najdominantnijom ekipom koja je osvojila titulu u istoriji ove bosanskohercegovačke lige. To je veoma kvalitetna ekipa koja je sedam kola prije kraja prvenstva osigurala titulu, a uz to sve i ekipa koja, od svih ekipa u Bosni i Hercegovini, najmanje prija Slobodi. Znamo da u prošlosti nismo imali baš dobre rezultate s njima, posljednja pobjeda je, mislim, bila 20165. godine, kada je trener bio Husref Musemić, a ja pomoćni trener. Igrači će dati svoj maksimum, ovi igrači koje imamo su veliki profesionalci i u svakoj utakmici daju sto posto od sebe. Tako je bilo i na prošloj utakmici u Prijedoru, tako će biti i sutra, a za koliko će to biti dovoljno, vidjećemo sutra nakon utakmice", poručio je strateg Tuzlaka Amir Spahić na konferenciji za novinare.

Na koji način će se njegov tim suprotstaviti novom prvaku BiH?

"Znamo sve o ekipi Zrinjskog, sada je pitanje kako se mi možemo suprotstaviti. Naravno da imamo plan kojeg ćemo se držati, daćemo sve od sebe. Sada, da li ćemo mi to ispoštovati, da li će sve biti kako treba, vidjećemo sutra. Sigurno da imamo pritisak te borbe za opstanak i svaki bod nam je i te kako potreban."

Spahić vjeruje da bi četiri boda iz preostalih pet mečeva trebalo da budu dovoljan kapital da Sloboda i naredne sezone igra u bh. eliti.

"Mislim da će četiri boda biti dovoljna do kraja, ako nam i drugi rezultati budu išli na ruku. Ovo je Bosna i Hercegovina i sve je moguće. Vidimo iznenađenja koja se dešavaju, ali gledamo sebe i mislim da bi 33 boda trebalo da budu dovoljna za opstanak. To što igramo dosta domaćih utakmica po rasporedu može da nam predstavlja prednost, međutim mi igramo sa ekipama koje su najbolje u ligi, prvih pet ekipa, i opterećenje je i na igračima", zaključio je Spahić.

M:TEL PREMIJER LIGA BiH – 29. kolo

Petak:

Sarajevo – Radnik (18.00)

Sloboda – Zrinjski (18.00)

Velež – Rudar Prijedor (20.00)

Subota:

Posušje – Leotar (17.00)

18. maj:

Željezničar – Borac (18.00)

Široki Brijeg – Tuzla siti (18.00)

