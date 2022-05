Šta će on u Sitiju? Prodaće ga odmah! Legenda kaže da su bacili 117 miliona - ne može on kod Gvardiole, evo zašto!

"Imao sam osjećaj da bi moglo da ispadne ovako", kaže čuveni engleski as o igraču koji je doveden za veliki novac, ali je promašio vjerovatno odlučujuću šansu protiv Reala.

Izvor: Profimedia

Dan nakon senzacionalne pobjede Real Madrida protiv Mančester sitija, mnogi koji su gledali utakmicu "vrte film" na veliku šansu Džeka Griliša (26) u finišu. Skupocjeni Englez, koga su "građani" prošlog ljeta platili Aston vili čak 117 miliona evra, mogao je sve da završi na stadionu Santjago Bernabeuu, ali nije poslao loptu u mrežu. A onda je počeo spektakularni preokret "kraljevića".

Izvor: Manu Fernandez/AP

Na društvenim mrežama je dosta slika i animacija kojima se Grilišov ulazak u igru u 78. minutu predstavlja kao "početak kraja" Mančester sitija. Englezi su u tom trenutku imali vođstvo 1:0 u utakmici, a 5:3 u dvomeču, ali ipak nisu uspjeli da to sačuvaju i da uđu u finale.

Sama činjenica da je Griliš bio na klupi uprkos ogromnom obeštećenju govori o tome da ipak ne daje ekipi Pepa Gvardiole ono što se očekivalo. On je prvi meč polufinala presjedio na klupi, kao i revanš protiv Atletiko Madrida i kompletan dvomeč osmine finala protiv Sportinga. Ukupno je u nokaut fazi odigrao 64 minuta - 22 protiv protiv Atletiko Madrida u Mančesteru i oproštajna 42 u Madridu.

U čemu je problem sa ofanzivnim vezistom? Odgovor je ponudio nekadašnji ofanzivac Arsenala, Aston Vile i engleske reprezentacije, Pol Merson (54). Prema njegovim riječima, Griliš još ne može da se adaptira na Gvardiole zahtjeve i Sitijev stil.

"Imao sam osjećaj da bi moglo da ispadne ovako. Nisam baš do kraja shvatao njegov prelazak u Mančester siti. On je vrhunski igrač, njegov sam veliki fan. Od kada je imao šest godina, učen je da uzme loptu, da dribla i da predribla sve. Od šeste! Tako je prolazio kroz omladinske kategorije, ušao u prvi tim Aston Vile i nastavio je to da radi. A onda je otišao u tim u kojem je najvažnija stvar - dodaj, dodaj, dodaj... Tokom 20 godina učen je da radi jednu stvar, a sada to mora da prestane i da počne da dodaje. A, to je teško", rekao je Merson.

Griliš je u dresu Mančester sitija odigrao 36 utakmica, dao pet golova i tri namjestio. Gvardiola ga uglavnom koristi na poziciji lijevog "spoljneg", mada igra i ofanzivnog vezistu, a ponekad i napadača.

"Griliš sada dobija loptu i odmah mora da je proslijedi. On se možda osvrne za sobom i govori da uživa u svakom minutu, ali mislim da mu je teško u ovom trenutku. Mora da nastavi da igra na određeni način. Oni traže dodavanja i znaju šta rade, dok on uzme loptu i hoće da pobijedi čuvare i to mora da promijeni u 25, 26. godini. Mislim da se neće navići. Mislim da bi mogli da ga prodaju, mada možda griješim. Možda se to ne dogodi ovog ljeta, ali da li on uživa? Morate njega da pitate".

Merson ne dovodi u pitanje Gvardiolin kvalitet, samo se pita da li će Griliš ikad moći da se navikne na to što Španac traži.

"Pep je jedan od najboljih trenera na svijetu i on neće htjeti da ga ljudi gledaju i da pomisle da ne može da promijeni fudbalera. Tako da mislim da će Griliš ostati ovog ljeta. Ali Džek hoće da igra fudbal", dodao je Englez u iskrenom komentaru.

(MONDO)