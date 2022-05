Nema Lige šampiona, nema ni para - Pljušte kazne u Mančesteru! Junajted donio odluku, Ronaldo na udaru!

Mančester junajted će ponovo aktivirati plan za smanjenje plata igrača zbog neuspjeha.

Izvor: Profimedia

Mančester junajted i ovu sezonu završava bez ijednog trofeja, a u narednoj neće igrati u Ligi šampiona. Porazom od Brajtona su ostali i bez teorijskih šansi za to. Da stvari budu gore za njih, ukoiko ne pobijede Kristal Palas u posljednjem kolu mogu da ostanu i bez Lige Evrope i da padnu u Ligu konferencija.

S obzirom na to da neće biti dio elitnog takmičenja i da će zbog toga izgubiti dosta novca na planu marketinga, TV prava i drugih načina prihoda, odlučili su u klubu da smanje plate igrača. Prema navodima britanskih medija svim igračima koji ostanu u klubu biće smanjena plata za 25 odsto.

Neki smatraju da je ovo možda i način na koji čelni ljudi tima sa "Old Traforda" žele da otjeraju one sa previsokim platama. Ovo će najveći udar imati na Kristijana Ronalda. On je najplaćeniji igrač sa 385.000 funti nedjeljno što znači da će naredne godine primati 288.000 funti, ako ostane.

Inače, Portugalac je u Juventusu zarađivao 500.000 funti nedeljno, tako da bi zbog ove odluke mogao i da ode iz kluba. Iza njega po plati je David de Hea koji prima 375.000 funti, pa će njegova plata iznositi 281.000 funti nedjeljno.

Nije prvi put da su "crveni đavoli" donijeli ovakvu odluku, isto je bilo i u sezoni 2018/19 kada su Premijer ligu završili na šestom mestu i prošli u Ligu Evrope.

Jasno je da će Erika Ten Haga sačekati težak zadatak u redovima engleskog velikana. Imaće pune ruke posla.