Cilj je pobjeda i druga pozicija! "Borčevci" optimisti pred dolazak Širokog Brijega u Banjaluku!

Fudbaleri banjalučkog Borca u srijedu u 30. kolu m:tel Premijer lige Bosne i Hercegovine dočekuju Široki Brijeg.

Izvor: FK Borac/Promo

Pred ovaj duel Banjalučani su treći na tabeli, sa bodom zaostatka u odnosu na Tuzla siti, dok je Široki Brijeg sedmi sa 33 boda.

Uprkos razlici na tabeli, trener Borca Tomislav Ivković pozvao je na maksimalnu mobilizaciju, prenijela je "Srpska info".

"Dolazi nam protivnik koji je rasterećen, koji ima novog trenera. Kada je to tako svi igrači se žele dokazati, za njih će to biti fina prilika i izazov da novom treneru pokažu šta znaju. Kod nas ide sve svojim putem, želimo izgledati što bolje i naš je cilj da u ovom momentu ganjamo drugo mjesto. To će nas voditi do kraja da imamo plan i motivaciju. Igrači su motiovisani, koncentrisani dobro rade. Ovo je meč u kojem bi i jedni i drugi mogli igrati opuštenije, ali uz maksimanu koncentraciju i motivaciju koji svaki meč očekuje od nas", rekao je Ivković dodavši da je zdravstveni bilten dobar.

"Samo Obren Cvijanović je zbog povrede koju je dobio u kupu van stroja, svi ostali su se vratili. Ono što smo odlučili je da smo sve juniore od danas prebacimo u juniorski sastav jer se oni bore za sam vrh i želimo da budu zajedno i da uz našu pomoć i njihov kvaliet osvoje juniorsko prvenstvo".

Nekadašnji kapiten Širokog Brijega, a danas uzdanica Borca je Dino Ćorić, koji je takođe optimista pred duel u srijedu na Gradskom stadionu (19.00).

"Bez obzira na njihovu poziciju na tabeli i rezultat ovo je zahtjevna utakmica. Tako ćemo se postaviti, biti fokusirani i ozbiljni i naravno ući sa jednim ciljem osvajanju tri boda koja bi nas približila zajedničkom cilju, a to je plasman u Evropu", rekao je Ćorić.

(mondo.ba)