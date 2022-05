Zrinjski i Velež remizirali u mostarskom derbiju: Nemanja Bilbija postigao svoj 29. pogodak u sezoni (FOTO)

Mostarski derbi između Zrinjskog i Veleža u okviru 30. kola m:tel Premijer lige Bosne i Hercegovine okočan je podjelom bodova.

Izvor: Anadolija/Željko Milićević

Derbi na stadionu "Pod Bijelim brijegom" između mostarskih rivala završen je neriješenim rezultatom.

ZRINJSKI - VELEŽ 1:1 (1:1)

Meč su bolje otvorili gosti koji su prijetili prvo preko Radovca, a kasnije i Dejanovića, da bi nakon deset minuta igre dvije dobre prilike kreirali i fudbaleri Zrinjskog. Opasni su bili Janković i Bašić. U 15. minutu - sporni trenutak! Anđušić je išao sam prema golu domaćina, nepropisno ga je zaustavio Barišić, međutim sudija Kaljanac je sve okarakterisao prekršajem za žuti karton.

Nezadovoljni gosti su protestovali, smatrajući da je Barišić morao biti isključen, a pritom su javne opomene dobili Bajrić i trener Kodro, prenijela je agencija "Anadolija".

U 19. minutu golman Bogdanović je spasio Velež nakon pokušaja Bilbije, kome je nespretni Zvonić poklonio priliku. Potom je šutirao i Janković, da bi se minutu kasnije velika prilika ukazala gostima. Džanković na žalost navijača Rođenih nije bio priseban. U 38. minutu Bašić je dobro šutirao iz slobodnjaka, međutim ponovo se istakao Veležov golman Bogdanović.

Na početku drugog poluvremena terensku inicijativu imali su domaći, međutim nedostajale su prave prilike. Ono što je izostalo u 15. dogodilo se u 58. minutu – Velež je kreirao napad koji je “mirisao“ na gol, nepropisno ga je prekinuo Igor Savić, nakon čega ga mu je sudija Haris Kaljanac pokazao crveni karton.

Četiri minute kasnije Zrinjski “iz ničega“ dolazi u vođstvo. Golman Veleža Slaviša Bogdanović je skupo platio poigravanje, poklonivši loptu upornom Nemanji Bilbiji, koji uspijeva pogoditi za slavlje domaćih navijača.

Bio je to 29. gol kapitena Zrinjskog u aktuelnoj sezoni!

Dva minuta kasnije Anđušić je imao novu priliku za pogodak, međutim golman Čondrić je i ovog puta bio uspješniji. Upornost se Rođenima isplatila u 68. minuti kada je Brandao pogodio za izjednačenje rezultata. Brazilac je poentirao nakon sjajne asistencije Nemanje Anđušića.

Zrinjski je do novog vodstva mogao u 74. minutu nakon lijepe akcije, međutim mladi Šipovac je pogodio stativu. Do kraja je više od igre imao brojčano nadmoćniji Velež, ali do pogotka gosti nisu uspjeli. Izdvojili smo pokušaje Pece i Vehabovića - nedovoljno za preokret.

Zrinjski je lider na tabeli sa 77 bodova, ukupno 27 više od prvog pratioca, dok je Velež i dalje na šestoj poziciji sa 38 bodova.

M:TEL PREMIJER LIGA BiH – 30. kolo

Sarajevo - Željezničar 1:1 (1:0)

/Suljić 10 - Cocalić 66/

Zrinjski - Velež 1:1 (0:0)

/Bilbija 62 - Brandao 68/

Srijeda:

Radnik - Leotar (17.00)

Rudar Prijedor - Posušje (17.00)

Tuzla siti - Sloboda (17.00)

Borac - Široki Brijeg (19.00)

