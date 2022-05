Nadam se da je neko gledao ovog sudiju! Džerard izgubio od Liverpula i bio veoma ljut - "Penzioniše se? Dobro je!"

Doživio je poraz od "svojih" i teško ga je podnio.

Izvor: Profimedia

Stiven Džerard, legenda Liverpula, vodio je u utorak utakmicu svoje Aston vile protiv kluba čija je ikona i bolno izgubio - poslije preokreta (1:2).

Ekipa Jirgena Klopa tako je ostala u trci za titulu protiv Mančester sitija, a "Stivi Dži" je bio veoma ljut na glavnog arbitra utakmice Džona Mosa (51). On je propustio da pokaže nekoliko žutih kartona igračima Liverpula u prvom dijelu meča, mada su mnogi primijetili da je ofsajd igrača Vile Olija Votkinsa prethodio vodećem golu Džerardovog tima, koji je postigao Daglas Luiz u ranoj fazi utakmice.

Poslije meča, Džerard se nekoliko puta ugrizao za jezik da ne bi rekao nešto zbog čega bi bio kažnjen.

"Nastup Džona Mosa? Nadam se da je neko to gledao. To je sve što ću reći", rekao je kratko menadžer Vile poslije poraza. Na to su mu novinari rekli da Mos ove sezone završava karijeru, a Džerard se nasmijao: "Zaista? Dobro je."

Izvor: Profimedia

Liverpul je poslije primljenog gola već u 3. minutu smogao snagu da preokrene i da trijumfuje pogocima Žoela Matipa u 6. minutu i Sadija Manea u 65. Na taj način, Klopovi igrači zadržali su korak za Mančester sitijem i u dobrom raspoloženju otišli na kratku pripremu za subotnje finale FA Kupa protiv Čelsija.

Džon Mos sudi u Premijer ligi od decembra 2010, a 2015. je sudio i finale FA Kupa.