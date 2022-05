Predsjednik Slobode Mladen Bosančić za MONDO: Čestitali smo Krupi na tituli, a oni nama na ulasku u Premijer ligu BiH!

Ko će u m:tel Premijer ligu BiH? U razgovoru za naš portal prvi čovjek Novljana govori o borbi za plasman u bh. elitu. Iako je Krupa dva kola prije kraja mateimatički stigla do titule, da li će se vratiti u najviši rang bh. fudbala ili će to učiniti Sloboda ili Sloga?

Izvor: Promo/FK Sloboda Novi Grad

Jučerašnjom pobjedom protiv Ljubića 4:2 fudbaleri Krupe dva kola prije kraja sezone u m:tel Prvoj ligi Republike Srpske osigurali su titulu i plasman, odnosno povratak u m:tel Premijer ligu BiH.

Ipak, prema riječima predsjednika Slobode Mladena Bosančića od toga neće biti ništa, nego će put bh. elite vjerovatno tim iz Novog Grada, koji je jučerašnjim remijem sa Slogom u Doboju (2:2) stigao nadomak osvajanja vicešampionske titule.

U razgovoru za naš portal Bosančić je pojasnio situaciju oko borbe za promociju u najviši rang bh. fudbala.

"Vas smatram ozbiljnim portalom i mislim da ste ozbiljan medij. Čitam vas i druge portale koji pišu gluposti i vidim da niko ne želi da objavi da Krupa neće i ne može da ide u Premijer ligu BiH. Ja sam član Izvršnog odbora Fudbalskog saveza RS i to znam i ne krijem. Zašto je dignuta tolika pompa oko utakmice u Doboju, nego zbog toga što se znalo da ko izvuče tu povoljan rezultat 90 odsto je u Premijer ligi BiH. Slažete li se sa mnom?", počeo je Bosančić intervju za MONDO.

Prvi čovjek prvoligaša iz Novog Grada ističe da su mu iz Krupe na Vrbasu već čestitali na sjajnom rezultatu.

"Mi smo juče dobili čestitku od Krupe. Čestitali smo im na tituli, a oni nama na ulasku u Premijer ligu BiH. Meni, koji sam u IO FSRS, stalno govore da znam kako se kroji cijela liga. Nije to tako", kaže Bosančić.

"Juče je odigran derbi koji je vjerovatno odlučivao o tome ko će u Premijer ligu. Dodatno licenciranje za bh. elitu je u četvrtak, mi smo dobili poziv na osnovu tabele, koja još nije zvanična jer čeka se kraj sezone. Mi imamo još dvije utakmice, ali očekujemo da će Zvijezda 09 odigrati pošteno. Sportski se nadati najboljem. Mi dočekujemo Sutjesku, vjerujem da će doći tri ili četiri hiljade ljudi. Pokazali smo, neću da kažem da smo najbolji, jer Krupa je tu i ne bih nikoga da vrijeđam. Ali, mi smo njih nadigrali u obje utakmice, ali su nas pobijedili i ja im na tome čestitam. Gleda se rezultat, a ne igra. E sad, problem Saveza i Disciplinske komisije je kako su oni počeli sezonu bez omladinske selekcije. Oni su kažnjeni, oduzet im je jedan bod, ali niko ne gleda pasus dalje. Oni su platili 5.000 KM, ali dalje piše da ne može učestvovati u višem rangu takmičenja. Potrebno je to objasniti svima, jer ja želim biti korektan prema javnosti, jer moj klub to zaslužuje."

Izvor: FSRS

Dva puta ove sezone Krupa je savladala Slobodu. U Novom Gradu bilo je 2:1, a u Krupi na Vrbasu 1:0 za novog šampiona Republike Srpske.

"Mi smo najstariji klub u zemlji, napravili smo istorijski rezultat, a iskren da budem, meni je gospodin Ilić rekao: 'Ja neću da uđem u Premijer ligu', a poslije naše utakmice nam je čestitao i poželio da uđemo u Premijer ligu BiH. Takvu čestitku sam dobio i to ne krijem. Ja ne lažem i želim ono što kažem da se objavi."

Kako ističe, ne postoji nikakva sumnja oko dobijanja licence Slobode za najviši rang fudbala u BiH.

"Mi već sada imamo sve uslove jer smo i Rudar Prijedoru bili rezervna varijanta ako njihov stadion ne bude prihvaćen, da se igra na našem. Fale nam samo reflektori, ali oni nisu uslov za prvu sezonu. Imamo 3.000 sjedećih, natkrivenih mjesta i sve ostalo."

STADION "LUKE" "Ne znam kako su u Doboju mislili da mogu dobiti licencu. Njihov stadion je ruina, postoji bar sedam boljih stadiona. Imaju 700 sjedećih mjesta i nemoguće je tamo igrati Premijer ligu. Navodno je bilo priča o izgradnji novog stadiona, ali stadion se ne može napraviti za dva mjeseca", kaže Bosančić.

Sloboda će, nakon pomenutog duela sa Sutjeskom, na zatvaranju sezone igrati u Prnjavoru protiv Ljubića, dok Slogu očekuje domaći susret sa Omarskom. U ova četiri duela treba tražiti odgovor ko će kraj sezone dočekati najbliži Krupi.

"Samim jučerašnjim rezultatom mislim da su njima emocije splasnule. Ipak, igraće do kraja. Takav sam i ja. Da sam izgubio juče, igrao bih dalje. Bilo nam je bitno da ne izgubimo 2:0. I kod tog rezultata gol nam je puno značio jer se gleda međusobni susret. Ali smatram ako Zvijezda 09 igrala pošteno, mislim da će se već u narednom kolu znati sve. Naravno, i Savez će odlučiti ko će u viši rang. Mislim da su, kada su samovoljno napustili Premijer ligu BiH, i oni i Mladost Doboj-Kakanj dobili uslov da naprave reflektore, a oni to nisu učinili. Šteta, imaju dobru ekipu, jedan od ljepših objekata u Republici Srpskoj, ali imamo i mi", ističe Bosančić.

Stadion "Mlakve" u Novom Gradu renoviran je i spreman da ugosti najbolje bh. ekipe.

"Poslije Borca i Krupe, vjerujem da imamo najfunkcionalniji stadion, za Premijer ligu BiH."

Izvor: MONDO

Kako Bosančić iste, spreman je dugoročan plan.

"Nama ostaje da se dodatno pojačamo mladim igračima. To nam je cilj. Nećemo imati basnoslovne ugovore, najmlađa smo ekipa, a juče je igralo devet igrača do 21 godine. To je naše bogatstvo. Od 18 prijavljenih, 15 je bilo mlađe od 21 godine. I kao takvi ulazimo u viši rang."

Mnogo toga u Slobodi promijenilo se od dolaska Mladena Bosančića na čelo kluba.

"Posjedujemo kvalitet, a i ovaj klub i grad, nakon toliko dugo tavorenja, probudili su se. Samim dolaskom nove uprave i mene u posljednje dvije godine digli smo sve na veliki nivo, ali još treba da se diže i ulaže da se ne stidimo kad uđemo u Premijer ligu BiH. Problem je klubova iz Republike Srpske sa infrastrukturom. Svi parametri da imamo top stadion su tu, tako da sam siguran da ćemo u narednih godinu dana u potpunosti srediti stadion. Ne želimo da se brukamo u Premijer ligi BiH."

POJAČANJA IZ ARGENTINE

Trener Novljana Duško Vranešević dobio je težak zadatak pred početak sezone da uigrava praktično cijeli novi tim. Dovedena su brojna pojačanja, od čega najvažnija iz Južne Amerike i ispostavilo se da je to bio pravi potez uprave kluba.

"Pokazali smo da znamo napraviti izbor dobrih igrača. Doveli smo mlade Argentince, koji se lako i brzo priviknu na naš sistem, za razliku od Afrikanaca. Realno, mi se oslanjamo na to tržište i ako uđemo u Premijer ligu BiH dovešćemo još dvojicu fudbalera iz Argentine. Od toga ne bježimo, jer kod nas je jako teško naći mlade kvalitetne igrače. Mi imamo samo jednog igrača od 25 godina i tu filozofiju nećemo mijenjati", naglašava predsjednik Slobode, uz napomenu da već sada postoje brojne ponude za Valentina Alvareza, Đenara Bautistu Leljija (dvostrukog strijelca u Doboju) i Franka Aleksisa Abrega, pitanje je da li će moći da ih zadrži u klubu.

"Pitanje je kako ćemo ih sačuvati. To je uspjeh ako vas neko traži. Prikazali smo se sigurno u najboljem svjetlu i prošle godine, kada smo se takođe borili za titulu, ali i ove godine."

BEZ POLITIKE

Od povratka iz drugoligaškog društva, Sloboda se konstantno borila za vrh tabele u m:tel Prvoj ligi RS.

"Mislim da je Sloboda doprinijela tome da ovo bude jedna od najzanimljivijih sezona u posljednjih 20 godina u Republici Srpskoj. Finansijski se mi ne možemo boriti sa nekima poput Doboja, koji ima budžet od 63 miliona. Ali sportski možemo. Ja sam igrao fudbal, gledam tu drugu filozofiju. Kod nas nema politike, politika ništa ne može odlučiti. Ovdje je čisto sportski aspekt."

Osvrnuo se potom i na prošlu sezonu, kada se u finišu prvenstva veliki broj fudbalera Slobode odlučio za štrajk.

"Kada smo prošle godine odstranili 12 domaćih igrača zbog štrajka, kada smo u posljednja tri kola sezone ostali bez borbe za Premijer ligu BiH, rekao sam da moramo dovesti 13-14 mladih igrača koji su najbolji u Prvoj ligi RS i Prvoj ligi Federacije BiH. Doveli smo ih sve do 21 godine, birali smo jednog po jednog jer pogotovo u Federaciji BiH postoji mnogo kvalitetnih mladih igrača, ali treba im dati šansu. Ovo je top liga za to."

Izvor: Mikro Mreža/Screenshot

PREKID

Jučerašnji derbi u Doboju imao je i svoju tamnu stranu. U jednom trenutku sa tribina je uletjela flaša, fudbaler domaćih Bojan Marković pokušao je da to sakrije, ali je reagovala klupa Slobode i došlo je do gužve na terenu.

I tu nije bio kraj haosa. Nekoliko navijača Sloge utrčalo je na teren, fudbaler Milan Lalić dobio je udarac, a iz Slobode tvrde da o svemu posjeduju video dokumentaciju koja će biti proslijeđena Fudbalskom savezu RS.

"Mislim da će to biti veliki problem. Navijači su ušli na teren, naš igrač dobio je udarac, što se vidi i na snimku. Ta utakmica trebalo je da bude prekinuta, ali to mnogo mediji neće da objave. Mi smo sve spremili i svi će to vidjeti. Dvojica navijača preskočila su ogradu, Lalić je udaren i mislim da je to trebalo da bude prekid. Nažalost, to je realnost, kao što je bio slučaj na utakmici Široki Brijeg - Sloboda. Prvo je na našu klupu bačena pivska flaša, Marković je želio da je pokupi i sakrije, ali naši to nisu dali i tu je nastalo guranje. Mi smo sve snimili privatnom kamerom, imamo snimak kako navijači sa istoka preskaču ogradu i ulaze na teren, čovjek prilazi našem igraču i udara ga. To je prekid i drastična kazna", kaže Bosančić, koji vjeruje i nada se da Dobojlije neće proći bez kazne za ovaj incident.

Pohvalio je suđenje Dragana Kesića iz Gradiške.

"imali smo vrhunsko suđenje, ali sudija nije mogao da vidi tu situaciju. Ali mislim da će specijalni promatrači reagovati jer su sve vidjeli. Mislim da će biti kazni jer ono se ne smije dopustiti. Vraćamo se u neke godine, da ne spominjem kakve, da igrači strahuju. Ljaga je bačena na derbi, koji je ispunio očekivanja. Oni su bili bolji u prvom poluvremenu, mi u drugom. Obje ekipe imale su šansu i da pobijede, ali sreća se okrenula na našu stranu - možda i zasluženo."

Izvor: MONDO

OD DRUGE LIGE RS DO PREMIJER LIGE BIH

Prije dvije godine Sloboda je bila drugoligaš, na pragu ispadanja u regionalnu ligu, ali je iz Fudbalskog saveza BiH tada, zbog proširenja Prve lige RS, na adresu kluba iz Novog Grada stigla pozivnica za učešće u najvišem rangu fudbala Srpske.

Mnogi su tada bili iznenađeni ovim potezom čelnika FSRS, ali danas, dvije godine kasnije, jasno je da su u krovnoj kući fudbala Srpske napravili pravi potez.

"Tada smo bili na ivici treće lige, a ja sam tada preuzimanjem kluba dao sebi zadatak da se za dvije godine borimo za ulazak u Premijer ligu BiH. Ja sam takav čovjek, ne volim prosječnost, to me vodi u životu, a želim isto da usadim i ljudima sa kojim radim, kao i igračima. Puno rada je iza nas, a ovo je istorijski uspjeh. Neka ovo bude vodilja i nekim drugim klubovima šta se može napraviti. Ja sam čovjek koji uvijek vjeruje u nešto bolje."

Bosančić i njegovi saradnici naslijedili su ogroman dug, koji se za 30-ak mjeseci očišćen, tako da u Novom Gradu više ne moraju da se osvrću na prošlost, nego samo da gledaju u budućnost.

"Kada sam ga preuzeo, klub je bio na ivici gašenja, sa više od 400.000 KM duga. Mi smo riješili sve dugove, što pokazuju i finansijski izvještaji i dobićemo licencu bez problema. Probudili smo regiju i grad jer kod nas, u najzapadnijem dijelu RS, evidentna je melanholija. Mislim da i država treba da obrati pažnju na neke manje gradove, poput Kozarske Dubice, nas i pograničnih gradova, koji odumiru, narod odlazi i to su naši najveći problemi. Ovo je velika radost za Novi Grad. Sloboda je najstariji klub u državi, drugi najstariji u bivšoj Jugoslaviji i mislim da ćemo za 113 godina zaslužujemo da uđemo u Premijer ligu BiH."

Za kraj, otkrio je i šta su planovi Slobode za naredni period.

"Želja nam je da napravimo stabilan klub. Ljudi se umore, i ja sam poslije dvije godine umoran, ali me drži rezultat. Ali, poslije mene kad dođe neko drugi, da klub ostane stabilan, razvija se kako treba. Moramo pratiti evropske standarde, malo kaskamo za drugima, ali moramo se prilahođavati", zaključio je razgovor za MONDO Mladen Bosančić, predsjednik Slobode iz Novog Grada.

