Senijad Ibričić završio karijeru: Pape Sušić nije pokazao da je trener, a Džeko bi mogao zaigrati za Hajduk Split!

Nakon skoro 20 godina fudbalske karijere Senijad Ibričić odlučio je da okači kopačke o klin, ali ostaće u fudbalu i to kao sportski direktor slovenačkih Domžala, gdje je i odigrao posljednju sezonu.

Izvor: Youtube/NK Domžale

U opširnom intervjuu za hrvatski portal "Indeks", Ibričić je između ostalog govorio i o bosanskohercegovačkom fudbalu, kao i o bivšem selektoru "zmajeva" Safetu Sušiću, za kojeg je rekao da se "Pape i nije baš pokazao kao trener".

Na pitanje da li Sušiću zamjera što nije odigrao niti minuta na Svjetskom prvenstvu 2014. godine u Brazilu, odgovorio je odrično.

"Nemam mu šta zamjeriti. On je time pokazao ko je i šta je i ne želim o njemu pričati. Ajde da ja nisam igrao, a da je on nešto pokazao kao trener, ali nije, a to se vidjelo i poslije. Što se tiče samog sjedenja na klupi u Brazilu, vjerujte da mi to nije problem, to kažem ljudima i danas ''Jeste vi normalni? Da mi sutra neko kaže: Ibro ideš na Svjetsko prvenstvo i nećeš igrati ni minuta, ja bih odmah potpisao i otišao", rekao je Ibričić.

Važno mu je da je bio učesnik prvi put u istoriji bh. fudbala na Mundijalu.

Izvor: GEOFF CADDICK/EPA

"Bilo je to prvi put u istoriji za BiH. Kako nam je išlo s reprezentacijom i kakvo je stanje u državi bilo, mislili smo da nikada nećemo biti blizu odlaska na neko takmičenje. Samo biti na Svjetskom prvenstvu je za mene vrhunska stvar. Druge stvari su nebitne, pamtim da sam upisan u istoriji reprezentacije. Doživio sam Svjetsko prvenstvo sa svojom državom, kud ćeš ljepše. Ovo drugo me ne zanima, vjerujete, sutra da je takva situacija opet bih išao s reprezentacijom čak i da znam da neću igrati. U tom momentu je bilo teško, ali poslije sam skontao i rekao 'stani malo, pa ja sam u Brazilu. Zašto misliti na nekog desetog ko nije bitan, a namjerno mi je to uradio'. Od samog našeg plasmana u Brazil sve je krenulo nizbrdo. Mislili smo da će stvari ići naprijed, ali vidite što nam se dešava. Bili smo među 20 reprezentacija u svijetu, a eto gdje smo sad".

Prema njegovim riječima u BiH je stanje sada najgore jer i 30 godina nakon rata sve ide prema nacionalnom ključu.

"Mislim da nikad gore nije bilo, 30 godina je prošlo od rata, a mi stojimo u mjestu, kao država, a da ne govorim o sportu. Svi vide kako se vodi sport i cjelokupno društvo i gdje to ide. Najgore je što sve ide po nacionalnom ključu, samo po ta tri kriterijuma. Malo upravljaju Bošnjaci, pa Hrvati, pa Srbi. Tu nema logike i zdravog razuma. Nije bitno ko si i šta si, treba gledati što je u tom trenutku najbolje. Govorim o državi i fudbalu. 80 odsto moje rodbine i prijatelja je otišlo iz Bosne. Sve mladi momci. Ne možemo očekivati da onda u fudbalu bude bolje. Svako malo se mijenja predsjednik. Dokle god politika bude diktirala, mi nikad nećemo vidjeti napredak. Vidi se u kakvom nam je stanju fudbal i po ligi. Meni je to iskreno gadljivo gledati na televiziji, a mogu misliti kako je momcima koji igraju to. Sve se unaprijed zna. Nakon svakog kola priče o suđenju. Teško mi je o tome govoriti. Rođen sam u Bosni, odrastao sam dolje, igrao sam za svoju državu. Radi mojih prijatelja koji tamo igraju želim nekad pogledati utakmice. Imamo velike klubove. Mislim da je to liga s najviše derbija na Balkanu, a dođe do toga da ti je gadljivo gledati. Uvijek se pitam kako je jadnim momcima koji to proživljavaju. Ali kad vidim dokle smo došli s državom, ne mogu se čuditi stanju u fudbalu".

Izvor: FEHIM DEMIR/EPA

Ibričić je takođe pitan i o bliskom prijateljstvu sa centarforom Intera Edinom Džekom.

"Upoznali smo se u mladoj reprezentaciji, tu smo odigrali par utakmica. Bilo je još dobrih igrača u generaciji, Vedad Ibišević, Sejad Salihović. Dosta nas je prešlo u A reprezentaciju. Nastavili smo se družiti i kako smo imali slične početke, nas dvojica smo se našli. Slični smo karakteri. Više od deset godina smo dobri prijatelji. Kad završiš karijeru ostaju ti samo sjećanja i ljudi, prijateljstva. Sretan sam što sam preko fudbala upoznavao takve ljude. Džeko i ja smo povezani i familijarno. On je kum mom sinu, ja njegovoj kćeri. To je nešto posebno".

S obzirom da je igrao u Hajduku tokom karijere, mišljenja je da postoji šansa da Džeko u budućnosti obuče dres splitskog kluba.

"On je isto vidio kakav je to klub, sve mu se svidjelo pa je normalno da je bila takva priča. U dosta navrata dok sam igrao u Splitu dolazio je na utakmice. Poslije smo išli i na ljetovanja. Ništa nije nemoguće, evo vidite da dolaze momci poput Nikole Kalinića i Marka Livaje. Teško je sad očekivati Džeku ili Ivana Perišića koji su još na vrhunskom nivou, ali daj Bože da ih sve jednom vidimo u dresu Hajduka. Što se mog kuma tiče, mislim da ta šansa postoji", zaključio je Ibričić.

Nekadašnji reprezentativac BiH je tokom karijere nastupao za Podgrmeč iz rodnog Sanskog Mosta, Zagreb, Hajduk, moskovsku Lokomotivu, turske klubove Gazijantep, Kasimpaša, Ercijespor i Karšijaka, skopski Vardar i slovenačke timove Koper i Domžale.

Za "zmajeve" odigrao je 43 utakmice i postigao sedam gola.

(mondo.ba)