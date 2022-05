Željezničar podnio inicijativu za preimenovanje Zvorničke ulice u Bulevar Ivice Osima

Na današnjoj vanrednoj sjedinici Upravnog odbora FK Željezničar donešena je odluka da se podnese inicijativa za preimenovanje Zvorničke ulice u Bulevar Ivice Osima.

Izvor: Promo/FK Željezničar

Na vanrednoj sjedinici Upravnog odbora FK Željezničar, održanoj u utorak 17. maja, donesena je odluka da se prema Opštini Novo Sarajevo i općinskom načelniku Hasanu Tanoviću momentalno

"Iako je s likom i djelom Ivice Osima upoznat svaki iole informisan građanin zemalja nastalih na području bivše Jugoslavije, a možda i šire, treba napomenuti kako je riječ o “najvećem sinu“ FK Željezničar, koji je tokom svoje bogate igračke, a potom i trenerske karijere živio život istinskog gospodina i patriote, reflektirajući na taj način sve one vrijednosti koje baštini i živi FK Željezničar.Nema nikakve sumnje da je preimenovanje Zvorničke ulice u Bulevar Ivice Osima vraćanje samo dijela duga, kojeg naš Klub, ovaj Grad i država BiH imaju prema Maestru, Štrausu sa Grbavice", saopšteno je iz kluba na zvaničnoj veb stranici.

U UO FK Željezničar smatraju kako to iz više razloga treba biti Zvornička ulica. Ova ulica prolazi tik pokraj Željinog Stadiona Grbavica, gdje je Ivica Osim stekao prvo igračku, a potom i trenersku afirmaciju.

Nadalje, smatraju i kako je Ivici Osimu malo ulica. To će mu dati i Graz, i Beograd, i…Stoga se Sarajevo Ivici Osimu treba odužiti bulevarom, što je izraz kojim se tituliraju široke ulice, što Zvornička, sa svoje četiri saobraćajne trake, svakako i jeste.

U prilog da to treba da bude Zvornička ulica ide i to što u njoj nema puno kućanstava, pa bi, u slučaju njenog preimenovanja u Bulevar Ivice Osima, samo mali broj ljudi i institucija morao proći kroz proces izmjene dokumenata, među kojima je najveći broj sportskih kolektiva koji djeluju pod brendom Željezničara. Klub je za sva fizička lica koja to zatraže spreman snositi troškove promjene dokumenata.

"Za ovu Inicijativu obezbijeđena je i saglasnost porodice Osim. U Inicijativi, koju je već dostavljena na protokol Opštine Novo Sarajevo, a koju je potpisao predsjednik UO FK Željezničar Oro Ibrišimović, izražava se nada kako će Inicijativa o preimenovanju Zvorničke ulice u Bulevar Ivice Osima, biti čim prije stavljena u proceduru", navodi se u saopštenju.

(fkzeljeznicar.ba/Mondo)