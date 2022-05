FIFA otkrila - ovo su sudije za Svjetsko prvenstvo: Srbija ostala bez predstavnika, žene ispisuju istoriju Mundijala!

Srđan Jovanović se nije našao na spisku putnika u Katar, ali prvi put ćemo imati prilike da vidimo ženske arbitre na završnom takmičenju.

Izvor: Profimedia/MN Press

Na prethodna dva Svjetska prvenstva, u Brazilu i Rusiji, Srbija je svoje predstavnike imala u vidu arbitara koji su dijelili pravdu, ali to u Kataru neće biti slučaj.

Poslije Milorada Mažića i njegovog tima sa prethodna dva Mundijala, na narednom takmičenju neće biti sudija iz Srbije, saopštila je FIFA.

Svjetska kuća fudbala je u četvrtak objavila spisak sudija koji će dijeliti pravdu na turniru u Kataru, ali tamo nema Srđana Jovanovića kao najboljeg srpskog arbitra.

On je ove sezone dijelio pravdu na četiri meča u Ligi šampiona, bio je glavni sudija i na meču Barselone u Ligi Evrope, ali nije uspio da se nađe među 36 najboljih svjetskih sudija.

Sudijska komisija na čelu sa predsjednikom Pjerluiđijem Kolinom je objavila spisak sa 36 glavnih sudija, 69 njihovih pomoćnika i 24 arbitra koji će svoj posao obavljati u VAR sobu.

No, najveća novina je to što će po prvi put u istoriji Mundijala, među sudijama biti i žene. Tri dame bi mogle da budu dio istorije kao glavne sudije, a to su Stefani Frapar (Francuska), Jošimi Jamašita (Japan) i Salima Mukansanga (Ruanda). Takođe, i među pomoćnicima će biti tri žene.

Od onih najpoznatijih svjetskih sudija, na Mundijalu u Kataru vidjećemo Majkla Olivera i Entonija Tejlora (Engleksa), Slavka Vinčića (Slovenija), Klemona Turpana (Francuska), Dani Makeli (Holandija), Danijele Orsato (Italija)...