Partizan pet godina bez titule, mora da pritisne "Reset": 10 igrača na vratima Humske - ko ostaje, a ko može da ide?

Crno-bijeli nisu uspjeli da prekinu dominaciju Crvene zvezde u domaćoj Superligi, pa će pred njima biti izazovno ljeto. Za početak, u Humskoj moraju da odluče koje igrače će zadržati, a koji će od 1. jula postati slobodni igrači.

"Jesenja titula" poslije sedam godina. Pet bodova prednosti na prelazu u 2022. godinu. Čak 31 pobeda i 98 osvojenih bodova. Najbolja odbrana u ligi sa tek 13 primljenih golova. I opet sve to nije bilo dovoljno. Partizan je sezonu u Superligi Srbije završio na drugom mjestu.

Crvena zvezda je odbranila naslov nacionalnog prvaka, a Partizan poslije najbolje sezone u posljednjih pet godina svejedno nije uspio da prekine dominaciju "vječitog" rivala. Ostalo je još finale Kupa Srbije u kojem će pokušati da baš protiv njih osvoje prvi trofej poslije tri godine, ali sada je već jasno - vrijeme je za novo presudno jleto za klub iz Humske.

Partizan pred sobom ima još 90 do 120 minuta fudbala u ovoj sezoni, ali i situaciju pred sobom koju je potrebno da riješi pred neke nove izazove - dvocifren broj igrača kojima predstojećeg ljeta ističe ugovor.

Vrijeme je da crno-bijeli odluče ko ostaje, a ko ne. Partizan će naredne sezone zahvaljujući suspenziji ruskim klubovima igrati u kvalifikacijama za Ligu Evrope, a ne Konferencijsku ligu.

Stoga je neophodno napraviti mudru selekciju, probrati ono najbolje i pronaći kreativna rješenja na tržištu - da pojačanja ne koštaju mnogo, ali da ipak prave razliku. Nimalo lak posao, ali to je realnost crno-bijelih.

KOJIM IGRAČIMA ISTIČE UGOVOR NA LJETO?

Partizan je zimus imao čak 13 igrača u svojim redovima kojima su isticali ugovor u ljeto 2022. Neki od njih su već obnovili saradnju, poput Slobodana Uroševića, Bibarsa Natha i Nemanje Stevanovića.

Ipak, među onima koji još nisu to učinili su Milan Smiljanić, Milan Lukač, Rajko Brežančić, Ivan Obradović, Lazar Marković, Nemanja Miletić, Miloš Jojić, Bojan Ostojić, Lazar Pavlović i Aleksandar Miljković.

Naravno, svaki od pomenutih igrača nalazi se u zasebnoj situaciji...

KO SIGURNO ODLAZI IZ PARTIZANA?

Jasno je da crno-bijeli neće produžiti saradnju sa igračima koji ove sezone nisu bili ni blizu prvog tima. To se prije svega odnosi na Lazara Pavlovića, kojem je već stavljeno do znanja da će to biti slučaj.

Rajko Brežančić je već praktično godinama van konkurencije i trener Aleksandar Stanojević nema zbog čega da ga zadrži. Takođe, Bojan Ostojić sa 38 godina već dugo planira kraj karijere i čini se da je sada stigao pravi trenutak.

KO DOBIJA NOVE UGOVORE, A KO PREGOVARA?

Među igračima čiji ostanak se očekuje su Aleksandar Miljković i Milan Lukač. Ovom dvojcu su već ponuđeni novi ugovori i oni će produžiti saradnju sa crno-bijelima. To bi mogao da učini i Miloš Jojić.

Vezista je dobio ponudu da produži saradnju, ali sa 20% manjim primanjima, pa ostaje da se vidi kakva će biti Jojićeva odluka. No, igrač oko kojeg ne bi trebalo da bude dilema je Nemanja Miletić.

Njemu bi trebalo da bude ponuđen novi ugovor, planira se produžetak saradnje do ljeta 2023. i Miletić će najvjerovatnije pristati na takav scenario. Međutim, može se reći da svi ostali igrači spadaju u "treći koš".

KO JOŠ NE ZNA SVOJU BUDUĆNOST?

Preostaju igrači koji bi mogli "i na jednu i na drugu stranu". To se prije svega odnosi na Ivana Obradovića i Lazara Markovića. Njih dvojica su trenutno u situaciji gdje još nije poznato kakve poteze će igrači povlačiti, a kakve klub. Poslije teškog početka godine, Obradović zbog problema sa povredom nije uopšte igrao i bio je daleko od toga da "dijeli" minutažu sa Slobodanom Uroševićem kao što je to bio slučaj jesenas.

Zbog toga bi Obradović mogao da ostane u klubu, ukoliko dođe do zajedničkog jezika sa upravom kluba. Partizan bi iskusnog igrača mogao da zadrži kao rezervnu opciju za mjesto lijevog beka i da svoju pažnju tokom prelaznog roka usmjeri na druge pozicije u timu. Međutim, šta će biti sa Lazarom Markovićem?

Navodno je bilo "pogleda" iz Turske ka njegovom pravcu prošle godine, a problem je ponovo Markovićeva velika plata. Ako ostane u Partizanu, očekivalo bi se značajno smanjenje njegovih prihoda, dok bi crno-bijeli u suprotnom mogli da ostanu bez igrača koji je potencijalno mogao da im u budućnosti donese prihod od transfera. Na kraju, tu je i Milan Smiljanić, koji je najvjerovatnije bliži kategoriji igrača koji odlaze iz kluba. Ipak, možda Partizan opet iznenadi...

Kada se podvuče crta, ovo ljeto će zahtijevati mnogo posla za upravu Partizana. Što po pitanju igrača kojima ističu ugovori, što zbog onih koji bi trebalo da osvježe ekipu koja će i naredne sezone da izazove Crvenu zvezdu.

