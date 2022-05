Doveo sebe u situaciju da pokaže crveni Stankoviću! Analitičar nahvalio sudiju derbija - ali kod kartona je pogriješio!

Dejan Stanković je zbog tog prigovora dobio žuti karton, a sudijski analitičar se složio da je faul postojao.

"Vječiti derbi" je imao sudiju debitanta u ovakvoj utakmici, a to je bio mladi arbitar Miloš Milanović. Na terenu smo vidjeli meč koji je bio brži i atraktivniji od ranijih derbija, a u studiju TV Arena sport sudijski analitičar Dejan Santrač pohvalio je mladog kolegu.

Istakao je da on već sada posjeduje kvalitet, ali i da je svojim odlukama doprinio da fudbal koji smo gledali bude kvalitetan.

"Miloš Milanović je već veoma kvalitetan. Gledali smo derbi sa puno tempa gdje je on sigurno dao svoj doprinos jer je neke prekršaje svjesno preskočio. Dopustio je da se utakmica razbukta i dozvolio da gledamo kvalitetan fudbal", naglasio je Santrač za TV Arena sport.

Mladog Milanovića je pohvalio zbog dobre fizičke spreme, naglasio je da dobro čita igru i razumije fudbal, ali se sa odlukom da ne dosudi faul nad Radovanom Pankovom u četvrtom minutu nije složio.

"To je negdje spadalo u taktiku suđenja. Ovako kada gledamo bio je prekršaj, neki prekršaji koje je dosudio bili su lakši kontakti nego neki koje je dosudio. Ako treba da ga kritikujemo možda da kažemo da i ne treba toliko da se trudi da da doprinos jer može da se desi da utakmica ode u drugom smjeru i da ne može da je zadrži", rekao je Santrač.

U 15. minutu jedna za drugom desile su se dvije slične situacije. Prvo nije sviran faul na Rodiću, a onda na Jojiću.

"Slična situacija, za mene situacije gdje se na nivou Superlige dosuđuje prekršaj on je pustio da se igra. On se ovdje dobro snašao i uspio je to da iznese, ali mislim da je preuzeo veliki rizik. Zaista je bio hrabar", dodao je Santrač.

Zatim u 33. minutu nije dosudio prekršaj nad Kangom, a zbog protesta nakon te odluke žuti karton je dobio Dejan Stanković. To je još jedna procjena sa kojom se sudijski analitičar nije složio.

"Ja mislim da je bio prekršaj nad Kangom, a Milanović je požurio sa izricanjem disciplinske mjere i uradio je to sa razdaljine od 25-30 metara. Ako se odlučio da opomene nekog sa klupe morao je da priđe bliže do same granice terena za igru i da sačeka da se Stanković malo umiri. Doveo je sebe u situaciju da možda mora opet da reaguje i da ga isključi, a da ga prethodno nije ni upozorio. Negdje malo ishitreno je pokazao ovaj karton", objasnio je Santrač.

Kod duela Srnića i Rikarda u kaznenom prostoru u 46. minutu jasno se vidio ofsajd pri ponovljenom snimku, a Santrač je ocijenio i da je odluka da se u duelu Pavkova i Vujačića prvo pusti prednost, a onda pokaže karton Pavkovu odlična.

