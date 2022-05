Zoran Dragišić nakon pobjede nad Sarajevom: "Ovu titulu posvećujem Neni Gavriloviću"!

Zoran Dragišić nakon osvajanja titule prvo se prisjetio nedavno preminulog Nenada Nene Gavrilovića.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Juniori Borca su u posljednjem kolu Omladinske premijer lige savladali ekipu Sarajeva i na taj način osigurali titulu u ovom takmičenju. Banjalučani su ovom pobjedom stekli i pravo da se na ljeto nađe u žrijebu omladinske Lige šampiona!

Nakon utakmice kratku izjavu je dao šef stručnog štaba juniora Borca, Zoran Dragišić.

"Ovu titulu posvećujem svom šefu Neni Gavriloviću, ovo je za njega", započeo je Dragišić pa nastavio:

Što se tiče utakmice bila je jako teška. Vidjelo se i kod nas i kod igrača Sarajeva da su nam "svezane" noge. Mi smo imali više šansi u ovoj grčevitoj utakmici i igrali smo baš takmičarski. Želim da čestitam svim igračima to je prvo njihova zasluga. Želim i da čestitam svom stručnom štabu Branku Stanareviću i Radovanu Gajiću, medicinskoj ekipi, koordinatoru Igoru Jankoviću koji nam je bio na raspolaganju kao i Upravi koja nam je pružila logistiku. Sve je to dovelo do ove titule".

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

O današnjoj utakmici govorio je i fudbaler Borca - Filip Račić

"Presrećan sam ovo je za nas vrhunac. Želim da se zahvalim stručnom štabu i Upravi kluba što su nam dali najbolje uslove. Bila je ovo veoma teška utakmica. Imali smo i težak raspored, na početku smo imali nekoliko loših rezultata ali eto vezali smo nekoliko pobjeda što nam je dalo vjetar u leđa. To nam je na kraju pomoglo i poguralo ka tituli", zaključio je Račić.