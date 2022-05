Banjalučanin kao kapiten Sarajeva podigao trofej: Velika je odgovornost i čast nositi kapitensku traku

Heroj večerašnje pobjede Sarajeva Muhamed Šahinović i Mihajlo Jovašević prokomenentarisali su finalnu utakmicu Kupa BiH za juniore

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Juniori Borca poraženi su u finalu Omladinskog Kupa BiH od vršnjaka iz ekipe Sarajeva. "Bordo" timu je laskavo priznanje osvajača Kupa pripalo nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca. Regularni dio utakmice završen je rezultatom 1:1.

Nakon utakmice za naš portal utakmicu je kratko prokomentarisao kapiten Sarajeva Mihajlo Jovašević.

"Bila je ovo jako teška utakmica. Početak je pripao nama dok su oni dominirali u drugom poluvremenu i bolje su ušli u taj dio igre. Uvukla nam se neka nervoza i eto završili smo to na penalu. Sada ćemo malo proslaviti, okrećemo se novim treninzima novim utakmicama i to je to", rekao je Jovašević

Zanimljivo je i to da je Jovašević rođeni Banjalučanin te da je upravo on nosio kapitensku traku u pobjedi nad klubom iz svog grada

"Velika je odgovornost i čast prije svega nositi kapitensku traku, pogotov što sam 'sa strane'. Momci su to prepoznali kao i šef. Ja im se zahvaljujem puno, prije svega svojim treninzima i zalaganjem na svakoj utakmici. Odredili su da budem kapiten i velika čast je biti kapiten ovog klub", rekao je Jovašević.

Na konstataciju našeg novinara da je uspio podići prvi trofej Jovašević je kratko poručio "Ako Bog da uskoro i drugi"!

I heroj večerašnje pobjede Sarajeva Muhamed Šahinović, govorio je o minulom finalu.

"Bila je ovo teška utakmica, ali bitno da smo osvojili i pokazali karakter. Sada ćemo pokušati da osvojimo i ligu i nadam se ćemo uspjeti osvojiti duplu krunu", rekao je Šahinović.

On je odbranio dva penala danas te je jedan od najzaslužnijih za pobjedu Sarajeva.

"Zaslužna je cijela ekipa, svi smo dobro igrali i svi smo zaslužili ovaj trofej", skromno je poručio heroj današnje pobjede – Muhamed Šahinović.