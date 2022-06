Piksi se spakovao, nije htio da igra za Jugoslaviju: Zbog sukoba zamalo napustio EURO - "Nisam znao da si takav igrač!"

Pred meč sa Slovenijom u Ligi nacija, sjećanje na 2000. godinu i Evropsko prvenstvo na kojem je malo nedostajalo da Dragan Stojković nikad ne nastupi. U knjizi "Piksi: sve za 10", otkrio je kako je došlo do sukoba sa tadašnjim selektorom Vujadinom Boškovom.

Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije će u nedjelju uveče u Beogradu ugostiti selekciju Slovenije u okviru drugog kola B divizije Lige nacija. Poslije poraza od Norveške, selekcija Dragana Stojkovića Piksija želi iskupljenje.

Ali prošli put kada je naš nacionalni tim bio u grupi nekog takmičenja sa te dvije selekcije, reprezentacija se zvala SR Jugoslavija, igralo se Evropsko prvenstvo 2000. u Belgiji i Holandiji, a Piksi je bio igrač u tom timu. Ipak, mnogi ne znaju kako je Stojković umalo napustio reprezentaciju Jugoslavije pred početak tog Eura i baš prije meča sa Slovenijom.

Ispostavilo se da je taj susret sa Slovencima u Šarlroa bio spektakularan u svakom smislu. Ipak, ono što mu je prethodilo, Stojković je otkrio u knjizi kolumniste MONDA Nebojše Petrovića "Piksi: sve za 10". U njoj, današnji selektor Srbije govorio je o sukobu koji je imao sa tadašnjim selektorom Vujadinom Boškovom.

Prije premijernog meča sa Slovencima, Stojković je shvatio da je bio izopšten iz svih planova za taj susret i da su u odnosu sa selektorom postojale stvari preko kojih nije mogao da pređe.

"Bata Vujke, uz dužno poštovanje vašim godinama i vašoj karijeri, ne mogu da vam dozvolim da se ovako ponašate prema meni", počeo je Stojković.

"Zašto, šta nije u redu?"

Izvor: MN PRESS - ARHIVA

"Slušajte, ja nisam početnik u reprezentaciji. Ovo vam govorim iz ugla igrača koji je pri kraju karijere, koji ima svoje ime i prezime, kao i reputaciju u svijetu fudbala. Mislim da nisam zaslužio ovakav odnos i odsustvo poštovanja s vaše strane."

"Dragane, moram i ja tebe nešto da pitam. Kakav je to način da me vrijeđaš i kritikuješ kod novinara? Pročitali su mi prijatelji šta si rekao za jedne holandske novine."

Ipak, Stojković je Boškovu objasnio da nije razgovarao ni sa jednim novinarom od dolaska u Belgiju, kao i da nije njegov manir da komunicira sa trenerom preko medija.

"Slobodno pozdravite te prijatelje koji su vam to prenijeli i recite im da mogu da mi pljunu pod prozor", poručio je Piksi tadašnjem selektoru.

Međutim, tada je sve tek postajalo zanimljivo. Stojković je bio ubijeđen da Boškov njega nije poznavao kao igrača i da je sve od prvog dana pripremao kao da na Piksija neće računati.

Poslije razgovora sa selektorom, Piksi je bio toliko ljut da je odlučio da napusti Evropsko prvenstvo prije početka turnira i meča sa Slovenijom. Čak je nazvao i suprugu Snežanu da joj to kaže.

Izvor: MN PRESS

"Međutim, došlo je do smiješne situacije. Ja slažem stvari i stavljam ih u kofer, a igrači ih vade i vraćaju u ormar. Kažem: 'Ljudi, nema ljutnje, očigledno je da čovjek ima nešto protiv mene i najbolje je za sve nas da ne budem više dio ekipe. Nisam to zaslužio.' Ali šta se dešava? Izlazim iz hotela, Vujke mi prilazi i kaže mi 'Slušaj, razmislio sam, ipak ćeš igrati večeras.'"

Ipak, Piksi to nije htio da dozvoli, rekavši da to nije bila selektorova odluka. Zato je sve dostiglo vrhunac kada je Boškov svejedno Piksijevo prezime i broj "deset" stavio na tablu u okviru startne postave za meč sa Slovencima.

"Uzeo sam sunđer i obrisao ime. Tek je tada shvatio da sam ozbiljan i da nema sile koja može da me natjera da promijenim odluku. Nije imao kud i stavio je Dekija Stankovića u startnih jedanaest, ali je već poslije pola sata igre izvršio izmjenu. I to je greška, morao je da sačeka poluvreme iz poštovanja prema jednom mladom igraču."

Igra Jugoslavije je bila toliko loša da je u 57. minutu već bilo 3:0 za Sloveniju.

"Klasičan nokdaun. Miha je dobio crveni karton i prijetila nam je ozbiljna katastrofa. Boškov u jednom trenutku raširi ruke i razdere se iz sveg glasa: 'Ajde, bre, plavi, majku vam vašu, šta vam je.' Pa kako šta nam je, ne možemo da se povežemo. Uspjeli smo sa deset igrača da postignemo tri gola i malo je falilo da Jokan u posljednjem minutu donese potpuni preokret. Drulović je ušao i odigrao strašnu utakmicu, Juga takođe."

Vidi opis Piksi se spakovao, nije htio da igra za Jugoslaviju: Zbog sukoba zamalo napustio EURO - "Nisam znao da si takav igrač!" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Taj meč je poslije bio proglašen za najbolji na Evropskom prvenstvu od strane brojnih stručnjaka, a Stojković je otkrio šta mu je zvijezda Slovenije Zlatko Zahovič rekao po završetku meča.

"Majstore, kada si ti ušao, mi smo potpuno stali", bile su riječi Slovenca.

U meču drugog kola, Jugoslavija je savladala Norvešku 1:0, a Piksi je bio proglašen za igrača utakmice. Na narednoj konferenciji za medije, morao je baš on da bude prisutan pored selektora Boškova, kao najbolji pojedinac u timu.

"Staza od hotela do novinarske sale ima stotinak metara. Mi krećemo, a Vujke me zagrli i kaže 'Bog te mazo, pa ja nisam imao pojma da si ti ovakav igrač.' Pokidao sam se od smijeha. Rekao sam mu: 'Pa ni ja nisam imao pojma da ste vi ovakav trener.' Eto zašto mislim da me on uopšte nije znao kao fudbalera. Nije imao pojma ko sam ja. Majke mi moje, vjeruj mi."