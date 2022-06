Nenad Lalatović ne računa na njega: Luka Cucin više nije igrač Borca!

Luka Cucin sljedeće sezone neće nositi crveno-plavi dres.

Izvor: Promo/FK Borac

Luka Cucin više nije fudbaler Borca!

Cucin je prije šest dana produžio ugovor sa banjalučkim klubom, ali dolaskom novog trenera došlo je i do promjene ove odluke. Podsjećamo, on je ugovor produžio do juna 2023. godine.

"Raskinuli smo ugovor sa Cucinom i želimo mu sve najbolje u nastavku karijere. Ova odluka donesena je u dogovoru sa trenerom Lalatovićem koji na toj poziciji ima u planu drugog igrača" , rekao je potpredsjednik Borca Bogoljub Zeljković za MONDO.

Inače, ovaj 23-godišnji Beograđanin je karijeru počeo u Partizanu, a još je igrao za Teleoptik, Inđiju, Spartak i Vojvodinu prije dolaska u Banjaluku.

Prošle sezone je odigrao devet utakmica u dresu Borca te se nije upisao u listu strijelaca.

Zeljković je i potvrdio da kada su u pitanju igrači koji su trenutno u ekipi Donald Mols se vraća i biće na pripremama te će Borac na njegove usluge računati i u budućnosti.