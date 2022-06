Lalatović doveo u Borac igrača sa kojim je osvojio Kup Srbije!

Banjalučani doveli napadača Vojvodine.

Izvor: MN PRESS

Banjalučki Borac u petak je predstavio Nenada Lalatovića, koji je preuzeo ekipu i poručio da mu je cilj osvajanje bar jednog trofeja sa crveno-plavima.

Uprava kluba i srpski stručnjak rade na formiranju ekipe koja će ispuniti taj zadatak, a na Gradski stadion stiglo je i treće pojačanje u ovom prelaznom roku.

Novi napadač Borca je Momčilo Markić koji je stigao iz novosadske Vojvodine.

Upravo u Vojvodini on je sarađivao sa Lalatovićem i u sezoni 2019/2020 osvojio Kup Srbije.

Mrkaić je inače rođeni Trebinjac, koji je ponikao u redovima Leotara, a u Premijer ligu BiH je igrao za Drinu, Radnik, Vitez i Zrinjski.

Prije Mrkaića banjalučki Borac doveo je Benjamina Tatara i Nikolu Andrića, još jednog fudbalera sa kojim je Lalatović sarađivao.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Andrić, bivši igrač Radničkog iz Kragujevca u petak je odradio prvi trening sa Borcem.

"Ovdje sam kratko, za sad je sve super i vidjećemo kako će biti. Vjerujem da će biti sve ok. Lalatović će donijeti disciplinu u igri, mislim da je to potrebno timu i pomoći će nam da to i ostvarimo", izjavio je Andrić.