Nenad Lalatović vodio prvi trening kao trener Borca: Donosi energiju i potrebnu disciplinu! (FOTO, VIDEO)

Pod vođstvom novog trenera Nenada Lalatovića, fudbaleri Borca u petak su odradili i prvi trening na Gradskom stadionu u Banjaluci.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Odmah nakon konferencije za štampu, na kojoj je poručio da je došao u banjalučki klub da pokuša osvojiti jedan od dva trofeja, Lalatović je izveo ekipu na lagani trening.

Nakon predstavljanja u@FKBoracBLnovi trener Nenad Lalatović održao je prvi lagani trening sa fudbalerima banjalučkog kluba.pic.twitter.com/HdiFvgg5ID — Mondo.ba Sport (@MondoBiHSport)June 10, 2022

Kapiten Banjalučana Aleksandar Subić istakao je da će novi šef struke sigurno donijeti potrebnu energiju za ostvarivanje klupskih ciljeva.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

"Nije bilo puno odmora, iz raznoraznih razloga, najviše zbog Evrope koju smo izborili. Novi trener je tu, dosta igrača je otišlo, očekujemo dolazak novih igrača. Na nama je da radimo i treniramo, pa ćemo vidjeti. Svi znamo ko je Nenad Lalatović, nadamo se svi najboljem. Sigurno da je u potanju energičan trener, unijeće nam potrebnu energiju da probamo da napravimo nešto ove godine", rekao je Subić.

Novi fudbaler crveno-plavih, koji je stigao zajedno sa Lalatovićem je Nikola Andrić, doskorašnji defanzivac Radničkog iz Kragujevca.

"Ovdje sam kratko, za sad je sve super i vidjećemo kako će biti. Vjerujem da će biti sve ok. Lalatović će donijeti disciplinu u igri, mislim da je to potrebno timu i pomoći će nam da to i ostvarimo", izjavio je Andrić.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

SPISAK FUDBALERA BORCA

Bojan Pavlović, Strahinja Bošnjak, Aleksandar Vojnović, Aleksandar Subić, Amar Begić, Dejan Meleg, Jovo Lukić, Obren Cvijanović, Donald Mols, Dino Ćorić, Filip Račić, David Čavić, Savo Sušić, Ivan Grgić, Marko Kujundžić, Đorđe Milojević, Nikola Lakić, Nikola Andrić, Marko Brkić, David Vuković, Benjamin Tatar i Luka Kulenović.

Zbog reprezentativnih obaveza ekipi će se 14. juna pridružiti:

Nikola Ćetković, Luka Damjanović, Srđan Janjetović, Enver Kulašin i Dejan Popara.