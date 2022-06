Ten Hag učio ljude u Junajtedu kako da pokose travu: Došao u Mančester i tražio promjenu, a onda je dobio loše vijesti!

Novi menadžer Mančester junajteda nije uspio da napravi promjenu u jednom aspektu svog novog kluba.

Izvor: Profimedia/YouTube/screenshot/Manchester United

Mančester junajted je doveo Erika ten Haga iz Ajaksa i postavio ga za novog menadžera tima. Od Holanđanina se očekuje da napravi veliki zaokret u klubu, pošto su "crveni đavoli" već pet godina bez ijednog trofeja, a narednog proljeća će se navršiti 10 godina od posljednje titule prvaka Engleske.

Ipak, iako se očekuje da napravi drastične promjene, Ten Hag jednu neće moći da izvede - menadžer Mančester junajteda je tražio da trava na "Old trafordu" bude kraća, ali mu klub tu molbu neće uslišiti!

Kako javljaju mediji na Ostrvu, Ten Hag očito brine o svim mogućim detaljima u novom klubu. On je imao zanimljiv zahtjev za čelnike Junajted, jer je tražio da ljudi koji se brinu o travi na "Old Trafordu" i trening centru prvog tima pokose travu više nego što se to inače radi.

Ten Hag želi da trava bude visoka 1.5 centimetara, kao što su to radili ljudi u Ajaksu, gdje je prethodno radio.

On je objasnio da to odgovara stilu fudbala koji on gaji i da će lopta tako ići brže. Međutim, Holanđanin je dobio negativan odgovor, jer su mu ljudi koji se staraju o terenu poručili da to neće biti moguće.

Kao razlog je navedeno da trava na engleskim terenima mora da bude na visini od dva centimetra i to zbog vremenskih uslova. Oni smatraju da bi vrijeme u Mančesteru stvorilo velike probleme oko održavanja terena tokom zime.