Pijan sam dolazio na treninge Reala: Sa 13 se odao alkoholu, pa se krio od legendi - imao je dva trika da ga ne provale!

Sisinjo je nekadašnji igrač Real Madrida koji od završetka karijere nema problem da prizna da je tokom života imao velikih problema sa alkoholizmom.

Sisinjo, nekadašnji igrač Real Madrida, bio je dobro poznati fudbaler koji je u slavnom klubu igrao od 2005. do 2007. godine. Ali pored uspješne karijere i igranja za reprezentaciju Brazila, on je proživljavao probleme u privatnom životu.

Sada je nekadašnji desni bek ponovo htio da ispriča kako je živio sa alkoholizmom čak i dok je igrao za Real Madrid.

Sisinjo je imao problema sa alkoholom još dok je bio aktivan igrač i on je bio u dobroj mjeri razlog zbog kojeg nije napravio još veću karijeru. A igrao je i za Romu, Viljareal, Botafogo, Sao Paulo... Gostujući u emisiji na "EPTV", Sisinjo je jasno priznao da je često pio dok je igrao za Real.

"Ako me pitate da li sam ikada pijan trenirao u Real Madridu, jesam. Pio sam kafu da bih sakrio zadah i 'kupao' sam se u parfemima", počeo je Brazilac.

"Kada sam imao 13 godina, tada sam prvi put probao alkohol i nikada nisam prestajao. Živio sam na selu i vikendima bih se sastao sa drugovima i izlazili bismo u diskoteke. Pitao sam uvijek starije da mi kupe alkohol i pio sam ga u tajnosti od roditelja i policije", rekao je igrač koji je nekada dijelio svlačionicu sa Ronaldom, Zidanom, Bekamom, Figom i Robertom Karlosom.

"Alkohol te okružuje ljudima koji vole takav život, a ljudi koje voliš ostaju van tog kruga. Kada udariš u zid, oni ti kažu da to nije u redu, ali ti to ne želiš da čuješ Sada imam 15-godišnjeg sina i stalno mu se izvinjavam. U to vrijeme je on imao dvije godine i nije to čak ni mogao da razumije, ali to mi je ostalo urezano u sjećanju", rekao je Sisinjo.

Brazilac je otkrio i da je 11 godina pušio cigarete, a da je počeo 1999. godine, kada mu je bilo 19 godina.

"Pušio sam cigare samo kad sam pio. Ali pio sam po cijeli dan", rekao je Sisinjo jednom prilikom.

