Moraš da uzmeš više od 100 bodova da bi bio šampion: Pantić o trci Partizana i Zvezde - Jedino tako, svima nam je jasno!

Vezista crno-bijelih vratio se u tim poslije teškog perioda i govorio o predstojećoj trci za titulu šampiona.

Izvor: YouTube/Partizan Beograd

Partizanov vezista Danilo Pantić (25) pridružio se ekipi na pripremama u Sloveniji poslije teške povrede i operacije ukrštenog ligamenta koljena, kojoj je bio podvrgnut krajem februara u Francuskoj. Sada je spreman da krene ispočetka, pod vođstvom novog trenera crno-bijelih, Ilije Stolice.

"Drugi je osjećaj doći i raditi sa saigračima poslije četiri mjeseca individualnog rada u teretani. Stvarno je osvježenje za mene da sam na terenu, radim sa loptom već mjesec dana i sve ide po planu. Oporavak ide kako treba, prošla su četiri mjeseca, za mnom je najteži period i sada je cilj samo da sve dovedem do kraja kako treba i nadam se da ću uskoro biti spreman da izađem na teren", rekao je Pantić za Partizanov sajt u Ptuju.

"Nama fudbalerima je najteže kad ne igramo i kad nismo na terenu. Poslije tog prvog perioda, kad prođe operacija, ne razmišljaš mnogo o fudbalu, već samo da staneš na noge i da ne koristiš štake, da možeš da šetaš normalno. Imam veliku želju da izađem na teren, ali ne smijem da žurim, to je opasna povreda, mora sve da bude spremno i zaraslo. Uradio sam testove prije par dana i sve je kako treba. Tamo sam i gdje treba da budem", dodao je vezista crno-bijelih.

U Sloveniji se osjeća sjajno među saigračima i dobio je plan za rad u narednih nedjelju dana. Utakmicu protiv Kluža je pratio uživo i svidjelo mu se kako je ekipa izgledala, bez obzira na rezultat, koji je tokom priprema svakako u drugom planu.

"Došao je novi trener, vjerovatno će biti i još novih igrača. Desna strana je bila nova, nikad nisu igrali zajedno, falio je Žile (Marko Živković) desno...", nasmijao se Pantić i pogledao saigrača. "Dugačak je to put, moramo da što prije usvojimo pravila igre koje šef pokušava da nam usadi. On želi ofanzivan fudbal, sa mnogo posjeda lopte, što iziskuje rizik, a greške su sastavni dio fudbala. Primili smo nesrećno gol i najbolje je da se greške dešavaju na pripremnim utakmicama, za to i služe. Sviđa mi se kako su momci izgledali i siguran sam da će sve to biti bolje".

Izvor: MN PRESS

Pantić se osvrnuo i ka prošloj sezoni, u kojoj su crno-bijeli u posljednjem kolu izgubili u borbi za titulu protiv Crvene zvezde, a potom su pali i u finalu Kupa.

"Na kraju krajeva, nezasluženo je da bez ijednog trofeja završiš sezonu. To je fudbal, cijele sezone moraš da igraš dobro, do kraja, nemaš vremena ni za kakvo opuštanje. Naša liga je takva da nemaš prava na kiks. Zvezda je sa 100 bodova uzela titulu i moraš da uzmeš više od 100 bodova da bi bio šampion. To je jedini način i svima nam je to jasno. Znamo to i trudimo se da u svaku utakmicu uđemo maksimalno. Naravno, grešaka će uvijek biti, ne može svaka utakmica da se pobijedi. Jednostavno, prošle godine se nije dalo".

Da li je Partizan prošle sezone "ubila" Evropa, jer se trudio da pruži maksimum na svim poljima i do proljeća igrao u ritmu srijeda-nedjelja?

"Kao i svake godine, mnogo rano se kreće, ima mnogo utakmica, dođe do povreda i tu nastaje problem, jer ne može 12, 13, 15 igrača da iznese sezonu na tri fronta. To je ono što se dešava u fudbalu. Na kraju ne znam da li nismo bili dovoljno dobri ili nismo imali sreće da to krunišemo peharom, ali pred nama je nova šansa i idemo dalje", dodao je Pantić.

Sezona Superlige počeće 9. jula i ima najveći ulog do sada, jer će prvak Srbije izboriti direktno učešće u Ligi šampiona u sezoni 2023/24.