Primili smo nesrećan gol, ne obraćam pažnju na takve greške! Stolica debitovao u Partizanu: "Ta povreda me sad brine..."

Ekipa Kluža savladala je Partizan u prvom pripremnom meču crno-bijelih u Sloveniji.

Izvor: TV Arenasport/Printscreen

Fudbaleri Partizana izgubili su u prvom meču na pripremama u Sloveniji, pošto je od njih bila bolja ekipa Kluža - 0:1.

Crno-bijeli su poraženi golom Dugandžića, ali imajući u vidu da su igrali u desetkovanom sastavu, trener Ilija Stolica je više bio zabrinut zbog novih povreda.

Stolici je ovo bio prvi meč otkako je preuzeo crno-bijele početkom mjeseca. Partizan nije stvorio mnogo šanse, nije ni Kluž, ali je presudila greška golmana Aleksandra Popovića u prvom dijelu igre.

"Teško je analizirati u par minuta, ali desilo se šta smo se pribojavali - povrede. To me malo zabrinjava, rezultat je sad u drugom planu. Rival nije stvorio nijednu ozbiljnu šansu, primili smo taj gol nesrećno. Ali moram da priznam da na tehničke greške ne obraćam mnogo pažnju. Momci preuzimaju rizik i svaka im čast. Momci koji su izgurali 90 minuta poslije dvije nedjelje trenažnog procesa, to je fenomenalno", počeo je Ilija Stolica za TV Arenasport.

Pogledajte 00:25 Partizan - Kluž 0-1 Izvor: ArenaSport Izvor: ArenaSport

"Sa druge strane, nadam se da ove neke povrede nisu ozbiljnije. To zabrinjava. Ne znam šta je sa Šehovićem, vidjećemo sad. Čim je on izašao, vjerujem da nije nešto što se brzo rješava, ali nadamo se da će ipak biti tako."

Sada se ekipi priključuju i standardni štoperi Siniša Saničanin i Igor Vujačić, ali Stolici to ne olakšava mnogo stvari za naredni prijateljski meč, 28. juna protiv Spartak Trnave.

"Za igrače koji stižu večeras da igraju za četiri dana utakmicu poslije 10 dana odmora, opet je komplikovano. Sigurno će morati neku minutažu da izguraju, ali moramo da se snalazimo u hodu."

A šta je to bilo dobro?

"Bilo je mnogo dobrih stvari. Kontrola ritme i igre, mnogo hrabrosti u igri. Kada pokušavate da napadate i igrate. Mnogo zanimljivih igrača, koji nisu za mene iznenađenje, ali me raduje to što sam pomenuo", zaključio je Ilija Stolica.

(MONDO)