Stanivuković ostaje trener Ljubića! Oglasili se Prnjavorčani: Uz kvalitete koje posjeduje, stvoren je neraskidiv lanac!

Milan Stanivuković biće i naredne sezone trener Prnjavorčana.

Izvor: Alek Bato Atić

Milan Stanivuković biće i u predstojećoj sezoni trener Ljubića, saopštio je ovog petka prvoligaš iz Prnjavora.

Kako je istaknuto, epilog je to dogovora Ljubića i Borca, koji ga je ustupio Prnjavorčanima pred start prošle sezone.

"Popularni Ćoma je u klub donio novu energiju, napravivši odličnu atmosferu kako među igračima, tako i ostalim angažovanim u klubu. Prihvativši politiku kluba, koja je okrenuta mladim igračima, nakon perioda adaptacije, rezultati njegovog rada postali su itekako vidljivi, a do izražaja su došli u proljećnom dijelu kad su se posložile kockice. Milan nije samo trener, on je i drugar, sagovornik, čovjek koji ima sluha i razumijevanja i neko ko ima osjećaj i spremnost da pomogne svakom u svakom pogledu. Dijalogom je umio da digne ekipu kad nije išlo, ali joj nije dozvoli da poleti kad je išlo. Zajedništvo, svi za jednog, jedan za sve. Svakog poštujemo, ali se nikog ne bojimo. Umio je da istrpi mladog igrača, nije se libio davati šansu svakom igraču kojeg je imao na raspolaganju. Sve to, uz njegove ostale trenerske i ljudske kvalitete koje posjeduje, doveli su do stvaranja neraskidivog lanca, u kojem su sve karike funkcionisale besprijekorno. S obzirom da je veći dio ekipe ostao na okupu, uz ciljana pojačanja koja su stigla u klub, sa Stanivukovićem na čelu, od Ljubićevog orkestra je tek za očekivati ono najbolje", objavio je klub sa stadiona "Siniša Peulić", dodavši da će mu u radu pomagati Vladanko Komlenović.

Pod vođstvom Milana Stanivukovića, Ljubić je prošle sezone bio devetoplasirani u m:tel Prvoj ligi Republike Srpske.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!