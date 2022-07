Žrijeb m:tel Prve lige RS: U bubnju 18 klubova, povećane kotizacije i troškovi službenih lica

U Modriči je danas održan žrijeb takmičarskih brojeva za predstojeću sezonu u m:tel Prvoj ligi Republike.

Od sezone 2022/23. u m:tel Prvoj ligi Republike Srpske nastupaće 18 ekipa, a u Modriči je danas održano žrijebanje takmičarskih brojeva.

Saopšteno je da će tokom predstojeće sezone klubovima biti dozvoljeno da u zapisniku imaju 20 igrača, a 16 će biti obavezno za prvoligaške mečeve. Od ove sezone svi igrači koji su u zapisniku se smatraju da su nastupili na utakmici.

Takođe, utakmice neće počinjati bez prisustva policije, ljekara i sanitetakog osoblja, redara (minimum šest), te nosača nosila.

Do promjene je došlo i kod ljekarskih pregleda - specijalni ljekarski pregled za igrače važiće četiri mjeseca, a ne šest kao što je to bio slučaj do sada.

Troškovi službenih lica podignuti za 50 odsto i iznosiće 1.800 KM, dok će kotizacija za m:tel Prvu ligu koštati 10.000 KM.

Pojedini klubovi tražili su da budu razdvojeni (Famos i Slavija, Rudar Prijedor i Omarska), takođe i da u prvom kolu budu domaćini.

Klubovi su dobili sljedeće takmičarske brojeve: 1. Sloboda (Novi Grad), 2. Alfa Modriča, 3. Omarska, 4. Kozara (Gradiška), 5. Krupa (Krupa na Vrbasu), 6. Laktaši, 7. Tekstilac (Derventa), 8. Sutjeska (Foča) 9. Famos (Istočna Ilidža), 10. Radnik (Bijeljina), 11. Ljubić (Prnjavor), 12. Drina (Zvornik), 13. Željezničar Sport Tim (Banjaluka), 14. Rudar Prijedor, 15. Sloboda (Mrkonjić Grad), 16. Zvijezda 09 (Etno-selo Stanišići), 17. Podrinje (Janja), 18. Slavija (Istočno Sarajevo), pa je tako voljom žrijeba odlučeno da u prvom kolu, koje je na programu 6. avgusta od 17.30, snage odmjere:

Sloboda (Novi Grad) - Slavija (Istočno Sarajevo)

Alfa Modriča - Podrinje (Janja)

Omarska - Zvijezda 09 (Etno-selo Stanišići)

Kozara (Gradiška) - Sloboda (Mrkonjić Grad)

Krupa (Krupa na Vrbasu) - Rudar Prijedor

Laktaši - Željezničar Sport Tim (Banjaluka)

Tekstilac (Derventa) - Drina (Zvornik)

Sutjeska (Foča) - Ljubić (Prnjavor)

Famos (Istočna Ilidža) - Radnik (Bijeljina)