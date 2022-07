"Izvinjavam se svima!" Lalatović nakon ispadanja Borca: Kad god želite da odem, iste sekunde ću to da uradim!

Nenad Lalatović održao je emotivnu konferenciju za novinare dva dana nakon utakmice na Farskim Ostrvima.

Dva dana prošla su od eliminacije fudbalera Borca sa evropske scene.

Od izabranika Nenada Lalatovića, uspješnija je bila ekipa B36 Toršavna, koja je u dvomeču, nakon boljezg izvođenja jedanaesteraca, prošla u naredno kolo i nanijela crveno-plavima šokantan poraz, koji je bio tema današnje konferencije za novinare, na kojoj su se predstavnicima sedme sile obratili potpredsjednik Borca Bogoljub Zeljković i trener Nenad Lalatović.

"Na početku želim da se izvinim navijačima zbog ispadanja. Naravno, ovo je rezultat koji niko od nas nije očekivao. Najavljivali smo, kada smo dobili ovog protivnika, da uopšte neće biti lagano. Sigurno da ovo nije bila ekipa za potcjenjivanje. Imali smo tu prvu utakmicu u Modriči gdje smo pobijedili 2:0, otišli smo gore sa lijepom prednošću ali smo nažalost izgubili. Imam potrebu u svoje lično ime, ali i u ime uprave kluba, da se izvinim svim simpatizerima", rekao je Zeljković, koji je neprijatno iznenađen komentarima u prethodna dva dana, kako medija, ali i navijača.

"Sa pravom treba da budu ljuti i razočarani. Sve nas ovo boli, kako upravu, tako i trenere i igrače. Ovdje smo se skupili prije 30-ak dana, Nenad Lalatović je 10. juna počeo pripreme. Možda smo samo posljednjih 20-ak dana imali cijelu ekipu na okupu. Premalen je to period da se poslože kockice i da Borac izgleda onako kako mi to želimo. Hoćemo Borac koji igra napdački, koji pobjeđuje ali s obzirom da smo promijenili kompletan tim i doveli novog trenera, naravno da je potrebno vrijeme da se sve ukomponuje. Ja nisam advokat Nenada Lalatovića niti mi pada na pamet da to budem, ali sam neko ko je najviše insistirao na njegovom dovođenju i od toga ne bježim jer smatram da je jedan od najboljih srpskih trenera i sigurno da predstavlja budućnost srpskog fudbala. Sa te strane, Lalatović, treneri i igrači Borca, koje smo svi zajedno dovodili, kako trener, tako i mi iz uprave, imaju našu punu podršku i očekujem u narednom periodu, već od ponedjeljka kad počinje prvenstvo, da će sve da ide nekim pozitivnim smjerom. Vas medije i navijače molim za malo strpljenja jer smo ovdje svi sa jednim istim ciljem, a to je da Borac vratimo na mjesto uspjeha i da bude tamo gdje treba da bude, a to je u brhu tabele. Vratili smo nakon deset godina titulu u Banjaluku, uspjeli smo da tri godine zaredom izlazimo u Evropu, radimo dosta infrastrukturnih projekata, riješili smo milionske dugove, i sigurno da svi imamo samo jednu želju, a to je da Borac uvijek bude u vrhu i u to niko ne treba da sumnja."

Mikrofoni su potom premješteni ispred Lalatovića, koji je imao veoma emotivno izlaganje

"Moram da kažem da sam jako razočaran, da mi je u trenerskoj karijeri koja je duga već 12 godina, a od svoje osme godine sam u fudbalu, ovo jedan od najtežih trenutaka i sigurno jedan od najtežih poraza zato što ga nisam očekivao. Smatram da smo bili favoriti u toj utakmici, ne bježim od odgovornosti, ako je neko kriv, ja sam. Meni ne trebaju advokati, strah ni od koga nemam, niti ću nekome mnogo da se pravdam. Želim da se izvinim pod broj jedan navijačima, vama medijima, znam da i vi koji pišete o klubu volite Borac. Ovo je jedna velika rana za sve nas, ali ta rana mora da zaraste i da nastavimo dalje. Velika bol ostaje, znam da su navijači očekivali da prođemo u drugo kolo, očekivao sam i ja, nisam mogao da sanjam da ćemo ispasti. Pogotovo me boli način na koji smo ispali", počeo je Lalatović, istakavši da smatra da Farani uopšte nisu bili bolji rival od Borca.

Zeljković je istakao da se još uvijek ne zna gdje će Borac ugostiti Sarajevo. Postoje, kako kaže, dvije opcije - Modriča i Novi Grad.

"Mislim da smo do tog gola iz slobodnog udarca sve držali u svojim rukama, da smo prvih pola sata igrali jako dobro, gdje smo imali dva otvorena šuta Melega i Lukića, gdje smo imali jedan bočni centaršut gdje smo kasnili, gdje onda primamo tri gola iz tri prekida. Poslije tog prvog gola, oni dobijaju crveni karton, nama je sudija rekao na poluvremenu da će biti mnogo rigorozniji prema klupi i igračima. Ja sam izveo Poparu, onda kreće to drugo poluvrijeme, vidjeli ste i sami, pravimo glup faul na centru gdje Gajić pravi žuti karton. U tom momentu sam rekao Laziću, pošto je drugi štoper, da se zagrijava kako bi ušao u igru jer sam znao da će Gajića isključiti jer je sudija apsolutno bio naklonjen njima, ali to uopšte nije opravdanje. Gajić poslije pet sekundi dobija crveni karton, izgubili smo utakmicu poslije dva penala i slobodnog udarca, što me još više boli. Da su to bile neke uigrane akcije, neki centaršutevi, da su nas ugrožavali... Poslije su imali još dvije stopostotne šanse gdje smo mi počeli da igramo sa drugim špicem, gdje su imali puno prostora iza naših leđa. Poslije toga smo uspjeli da postignemo pogodak, mislim da smo bili bolji protivnik i u produžecima, gdje je Mrkaić imao još jednu stopostotnu priliku, a da je sudija imao isti kriterijum, mogao je da dosudi i penal za Borac", rekao je Lalatović, govoreći potom o salvi uvreda negativnih komentara na društvenim mrežama, usmjerenih njemu i ekipi.

"Iskren da budem, nisam ni čitao komentare ko šta piše niti ikad u životu čitam niti me zanima ko šta komentariše. Ima mnogo nezadovoljnih ljudi, pogotovo onih koji komentarišu i koji su nezadovoljni svojim životima i jedva čekaju da se ovako nešto desi. Mnogi su jedva dočekali da se ovo desi Borcu jer Borac je nikad jači, nikad moćniji, nikad snažniji i mnogima smeta jak Borac. Što je jači, oni žele da ga što prije sruše. Bio sam toliko srećan kad sam dolazio ovdje, dočekan sam lijepo, nisam tražio da me neko dočeka na taj način, da pravi od mene heroja. Ja to nisam, nemam čarobni štapić. Ja sam došao u Borac i nikad nisam obećavao nešto daleko u Evropi, pričao sam za prvenstvo. Za Evropu treba da se sklopi tim, za Evropu je 20 dana rada malo da Borac na evropskoj sceni bude onakav kakvog ga svi očekujete. To je prosto nemoguće, sa mnogo novih igrača. Jednostavno, nismo imali sreće, očigledno je da tu sreću nismo ni zaslužili."

Proces stvaranja jakog Borca, kaže Lalatović, treba da traje godinu dana.

"Znam, koliko pratim Borac u posljednje vrijeme, da je stalno mijenjao trenere. Uzeću samo jedan primjer, Zrinjski. Tog kolegu jako cijenim, sigurno je najbolji trener u ligi. Zrinjski je imao strpljenja sa njim, Zrinjski danas igra dopadljiv fudbal, ima vrhunskog trenera i igrače a to ne može preko noći nego uprava kluba i navijači su vjerovali tom treneru, dali mu podršku i poslije godinu dana su počeli da dolaze rezultati. Ja sam tek došao u Borac, ne možete da očekujete da mahnem čarobnim štapom i da sve funkcioniše na jednom nivou koji je potreban. Na primjer, kada sam došao u Vojvodinu, prvih šest mjeseci je bilo jako teško, nisam imao neke rezultate. Međutim, uprava mi je vjerovala i poslije toga sam postao najbolji trener u istoriji po broju pobjeda, osvojio sam i trofej i poslije toga smo igrali najljepši fudbal. Prvih šest mjeseci to nije djelovalo tako, dok se nisu složile kockice, dok nismo prošli pripreme. Znam da nemamo puno vremena, da su svi nestrpljivi, ali da bismo bili na nivou na kojem navijači očekuju, treba da prođe vrijeme. Sad mogu da kažem da sam siguran da bi poslije godinu dana, ali teško da ovdje ijedan trener ostane toliko, kad bi bilo strpljenja, Borac bio ozbiljan kandidat da uđe u grupnu fazu Konferencijske lige, nakon godinu dana rada sa mnom. Imam tim koji radi godinu sa mnom, da pravimo, da probam da uđem u grupnu fazu i da probamo da osvojimo jedan ili dva trofeja u Banjaluku i Republiku Srpsku, ali ne znam da li to više smijem da kažem jer vidim da i to mnogima smeta kad to izgovaram. Jednostavno, ja sam Srbin, volim Banjaluku i Republiku Srpsku i da radim negdje drugo, rekao bih da vratimo titulu u taj klub, taj grad... Konkretno, sad sam u Banjaluci i želim to da uradim ovdje!", rekao je Lalatović, koji će, kako kaže, otići iz kluba kad god bude smetao.

"Ne danas, mogao sam još juče da odem! Nije nikakav problem, ja ću već sutra naći novi klub. Došao sam ovdje iz velike ljubavi jer osjećam ovaj klub, potpredsjednik Bogoljub me je zvao, došao sam. Nisam čitao komentare, ne znam šta se piše da bih mogao nešto više da kažem. I bolje što ne znam, nisam htio da čitam jer znam sebe kakav sam i znam kako bih ja reagovao. I onda zbog toga uopšte ne znam šta se pisalo, ne znam šta se govorilo niti želim da znam. Samo želim jedno da kažem – da svakog navijača Borca poštujem, da Banjaluku volim i da sam u Borac došao da pomognem, a ne da odmognem. Kad budete htjeli da odem, ja ću otići! Te sekunde ću otići, neću praviti problem. Nema potrebe sad za prozivkama, do juče ste me dočekivali kao ne znam koga, ja to nisam tražio. Sad poslije pet dana niko ništa ne zna, to je nemoguće. Ti ljudi koji tako komentarišu, mogu ja njima nešto da poručim. Vi ništa ne znate, čim tako komentarišete. Došao je neko ko smije da vam kaže – vi ništa ne znate. Ja ću vam reći, nemate pojma o životu. Za 20 dana ne može ništa u životu da se napravi. Treba da prođe vrijeme. Moja je sramota što smo ispali u prvom kolu, ali bih zamolio da ostavite moje igrače na miru, da ih pustite da se spremaju za naredne dvije utakmice koje nam dolaze, koje će biti jako teške."

Kofere, kako tvrdi, još nije ni otpakovao.

"Treba to odmah da znate. Evo, uđite sad u sobu, izvadio sam par majica i bermuda, mrzilo me je da otpakujem kofere. Danas kad sam vidio, pomislio sam 'Pa ti nisi ni raspakovao kofere, a neki ljudi žele da ti vide leđa.' Došao sam da napravimo dobar rezultat, zbog ljudi iz kluba i navijača, oni me znaju. Kad god žele i kad god budu htjeli da mi vide leđa, neka dođu, popričaju sa mnom, sa potpredsjednikom kluba, da kažu 'idi', ja te sekunde odlazim. Stvarno sam došao svim srcem da donesem nešto novo u Republiku Srpsku, moji igrači za ovo što se desilo nisu krivi, svu krivicu preuzimam na sebe. Ispali smo naivni, i taj igrač nad kojim su napravljena dva penala nam se smijao u lice, on ih povuče, oni njega, on padne, sudija svira penal", kaže Lalatović, koji ne gubi vjeru u ekipu.

"Ja sam ih doveo, ne bježim od toga. Doveo sam igrače koji su bili slobodni na tržištu. Volio bih da Borac ima para kao što imaju Crvena zvezda i Partizan pa da mogu da platim obeštećenje od milion, od 500.000, da dajem platu igračima pod 30.000-40.000 evra, pa onda tražite od mene Konferencijsku ligu, Ligu šampiona... Mislim da ovo nije smak svijeta, nismo mi izgubili utakmicu sa 5:0 pa da je smak svijeta. Jesmo ispali, jeste sramota, ali smo igrali 3:3, i ta tri gola koja smo primili, primili smo iz slobodnog udarca i dva penala. Tako da ne znam zašto je to neki najveći poraz u istoriji, zašto je to neka ogromna sramota? U tom dvomeču mi smo odigrali 3:3 i ispali na penale", rekao je Lalatović, vrativši se na temu 'komentari', govoreći još žustrije.

"Da sam pročitao, sigurno se ne bih nikome izvinio. Ti koji su mene vrijeđali, vrijeđao bih i ja njih. Ne znam šta su pričali, ali ti svi koji vrijeđaju, moraju da znaju jednu stvar. Ja nisam jedan od onih koji su navikli da budu vrijeđani, mene ne mogu da vrijeđaju. Meni kad nešto hoće da kažu, treba da mi kažu u lice. Najviše mrzim ljude koji vrijeđaju nevidljive protivnike, koji se kriju iza portala, pišu svašta, a kad te vide, smiju ti se, javljaju ti se i ljube te. To su kukavice. Ja kukavica nikad nisam bio, samo nisam stigao da izađem pred sedmu silu i da se obratim jer sam tek sinoć doputovao. Stojim iza svega, ako nekome treba da se siječe glava, sjecite je meni, moje igrače pustite na miru. Oni rade tek 20 dana, dajte im podršku, mene kudite i kritikujte, mijenjajte, otići ću one sekunde kad navijači Borca to budu željeli. Ako hoće da to bude sutra, neka dođu u klub, neka popričaju sa mnom, nema potrebe da se pljujemo jer mi smo jedan narod, treba da se volimo, poštujemo i podržavamo. Ako pljujemo jedni druge, samo pokazujemo kakvi smo. Koliko mogu da vidim, ovdje mnogima Borac smeta, postoji mnogo ljudi oko kluba koji ga ne vole i koji žele da ga sruše i to tek sad vidim."

Upravi kluba koja sada vodi klub, kaže, skida kapu.

"Otkad su oni došli, Borac se stabilizovao. Znam da je prije nekoliko godina Borac bio pred gašenjem, da nije bilo ni struje ni plata. Danas Borac ima fenomenalnu opremu, ima redovne plate, i to mnogima smeta. I mnogima smeta što sam ja došao u Borac i jedva su dočekali da se ovo desi. Ne znam šta sam ja to bogu zgriješio da se sada slade, i odmah su napali i pokazali da su neprijatelji Borca, Banjaluke i Republike Srpske. Sve njih bi protjerao odavde jer takvi ne zaslužuju da budu ni oko Borca ni da budu ovdje jer ne vole prvo sebe, a onda ni nas. Oni misle da je Borac sada slabiji. Ne, Borac će biti još jači, sa mnom ili bez mene", rekao je Borčev strateg koji, nastavlja, dva dana poslije meča u Toršavnu ne spava.

"Sinoć kad smo došli, nisam mogao da zaspim od nervoze. Non-stop mi je utakmica u glavi, sad sam pred ovu konferencijiu za štampu razmišljao o utakmici, nisam čak ni razmišljao o ponedjeljku i protivniku koji će biti jako težak. Za igrače i klub su najteže utakmice poslije Evrope. Ide nam Sloga, a onda i derbi protiv Sarajeva. Vremena za plakanje nema, tuga ostaje velika, ožiljak ostaje, rana će da zaraste. Ja za 20 dana nisam mogao bolje. Moj neki rukopis treba da se vidi poslije šest mjeseci, a ne 20 dana."

U drugom duelu sa Faranima, za Borac nije mogao da nastupi Goran Zakarić, koji je upitan i za okršaj sa Slogom, u kojem će od prvog minuta morati da nastupe najmanje dva igrača ispod 21 godine.

"Zakarić je dobio nezgodnu povredu pred put, osjetio je bol u zadnjoj loži, nažalost nije pošao sa nama a da jeste, mislim da bi nam svakako bio veliko pojačanje. Onda smo malo morali da promijenimo koncepciju. Što se tiče mladih igrača, dvojica naravno moraju da počnu, vidjećemo ko će to biti, ne želim da otkrivam sve unaprijed. Popara je, po meni, jedan odličan igrač kojeg sam nažalost morao da mijenjam jer je dobio žuti karton. Mlad je, već je u prvom minutu udario igrača sa leđa, mogli smo već u prvom minutu da napravimo penal, da je lopta krenula, bilo bi tako. U ovom trenutku će početi dva najbolja mlada igrača", govoreći i o eventualnim pojačanjima koje bi Borac mogao da dovede do kraja prelaznog roka.

Neki igrači su preskupi, a za neke postoji realna opcija da stignu.

"Moj prvi pik kad sam dolazio bio je Nikola Ninković jer mislim da nam je još jedna 'desetka' itekako potrebna, jedan kreativac u igri. Meleg je izvanredan igrač, ali kad Meleg ne može da igra, da imamo jednu 'desetku' koja treba da dadne taj završni pas i mislim da je Ninković taj koji bi iskustvom mogao da nam pomogne. Bio je preskup, to mogu da kažem. Volio bih da naš klub može da plaća kao Zvezda i Partizan, ali ne možemo, međutim svaka čast ovim ljudima koji su omogućili da dovedemo kvalitetne igrače. Imamo još jednog momka kojeg pokušavamo da dovedemo, to je Petar Bojić, koji je igrao u Vojvodini, koji je dao gol u finalu Kupa protiv Partizana, koji je namjestio gol. Takođe igra ofanzivnog veznog, ali i krilnog igrača, i tu bi za mene prelazni rok bio završen."

Prilikom obraćanja medijima, Lalatović je podvukao i da ga ljudi mrze, ali ga ne poznaju.

"Ja ne znam da mrzim. Mene ljudi mrze, ali me ne poznaju. Prvo me voliš, pa me mrziš, pa me ne voliš, pa me voliš, pa me ljubiš, pa me pljuješ... Odlučite se šta je. Ja sam čovjek koji je od malih nogu vaspitan da ne mrzi nikoga. Da si Hrvat, Bošnjak, Šiptar, ja te ne mrzim. Da li si Srbin, ja te volim, ali ostale ne mrzim, poštujem i cijenim i uvijek bih im pružio ruku. Kad sam došao u Banjaluku, mislio sam da ovdje svi žive kao jedna porodica, a onda sam shvatio da jedni drugi ne vole, da jedni drugi žele da ruše. Ovi drugi koji nisu tu žele da ruše ove koji jesu, a ne vole ove zato što ovi imaju rezultat", rekao je Lalatović, govoreći na kraju o fotografiji sa treninga na kojoj se vidi kako je podigao tri prsta, a koju je, kako tvrdi, neko zlonamjerno poslao iz Banjaluke u Sarajevo kako bi on imao problem kad dođe u taj grad.

"Da, jesam podigao tri prst, onako mahinalno, u nekoj našoj šali, klupskoj. Ta se slika poslala u Sarajevo, ljudi odavde iz Banjaluke, da ih sad ne imenujem. Poslali su mi poruku šta je ta osoba napisala, 'objavi tu sliku, molim te', da ja imam problema kad dođem tamo. Znači, naši ljudi odavde, ljudi oko kluba. Ja sam bio u šoku, nisam mogao da vjerujem. Ja to jesam uradio, ali ne protiv navijača Sarajeva, Bošnjaka, uradio sam to zato jer sam, jebiga, Srbin. Ne stidim se svoga, ali moji šalju sliku tamo da bi oni mene dočekali na nož kada dođem. Nikad se ne zna, možda jednog dana budem i trener u Sarajevu. Ne mrzim nikoga, ali zašto vi odavde iz Banjaluke šaljete moju sliku da bi ti ljudi mene mrzili kad ja dođem tamo, da bi meni i klubu pravili problem? To samo pokazuje koliko mi imamo neprijatelja oko kluba", zaključio je Lalatović.

