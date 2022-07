Leotar neporažen napustio grotlo Grbavice: Uz onakvu atmosferu na tribinama, moramo da budemo zadovoljni bodom!

Trebinjci su ostali neporaženi u premijernom meču nove sezone.

Igrači Leotara vratili su se iz Sarajeva, sa gostovanja Željezničaru, uz jedan bod.

Trebinjci su poveli na Grbavici u 19. minutu, pet minuta kasnije domaćin je vratio stvari na početak, da bi taj rezultat ostao na snazi sve do posljednjeg sudijskog zvižduka, iako su i jedni i drugi propustili nekoliko stopostotnih prilika da odvedu meč u željenom smjeru.

"Zadovoljni smo bodom, jer smo izašli pozitivno iz ove utakmice. Prva utakmica u sezoni je uvijek specifična, jer ekipe traže svoju formu, ali u ovakvom ambijentu i sa ovakvom podrškom koju je Željezničar imao stvarno moramo biti zadovoljni sa ovim rezultatom. Moram odmah da naglasim da smo zasluženo došli do ovog boda, s obzirom na dešavanja na terenu. I mi i Željezničar smo imali nekoliko situacija da dođemo do gola, ali nismo uspjeli. U prvom poluvremenu su pala dva gola koja su bila plod neke slučajnosti. Nas je dosta poremetio izlazak Đajića, a onda smo uveli Stanojevića i izgubili rješenje u sredini, tako da nas je to poremetilo", rekao je trener Leotara Marko Vidojević.

U drugom kolu, Leotar će na "Policama" ugostiti dobojsku Slogu Meridian, debitanta u elitnom rangu bh. fudbala.

