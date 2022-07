Od Ronalda i dalje ni traga ni glasa - saigrači ne znaju hoće li ostati u Mančesteru: Ne znam šta je u njegovoj glavi

Iako je planirano da Kristijano Ronaldo ostane u Junajtedu i saopšteno da na njegove usluge računa novi trener Erik ten Hag, Portugalac se i dalje ne pojavljuje na pripremama.

Fudbaler Mančester junajteda Bruno Fernandeš rekao je danas da ne zna da li će njegov saigrač Kristijano Ronaldo ostati u klubu.

Ronaldo nije otišao sa ekipom na predsezonsku turneju po Tajlandu i Australiju iz, kako je naveo, privatnih razloga. Novi trener Erik ten Hag rekao je da na portugalskog fudbalera ozbiljno računa u ovoj sezoni. U klubu se nadaju da će se Ronaldo vratiti pre nego što počne Premijer liga, 6. avgusta.

"Ne znam šta je Kristijano rekao klubu i treneru. Ne znam šta je u njegovoj glavi, da li želi da ide. Nisam ga to pitao. Ono što mi znamo je da ima neke porodične probleme i moramo da poštujemo njegovu privatnost, da mu damo prostora", rekao je Fernandeš.

Ronaldo je po završetku prošle sezone rekao da je nezadovoljan ambicijama kluba i da bi želio ponovo da igra u Ligi šampiona, čiji je najbolji strijelac sa 141 golom. Junajted će ove sezone igrati u Ligi Evrope, pošto je zauzeo šesto mjesto u Premijer ligi sa 35 bodova zaostatka za šampionom Mančester sitijem.

Junajted je osvojio 58 bodova, najmanje otkako je osnovana Premijer liga 1992. godine.

"Jedino što sam pitao Ronalda je da li je sve u redu sa porodicom. On mi je rekao šta se dešava, to je to i ništa više", naveo je Fernandeš.

Ronaldo je prošle sezone bio najbolji strijelac ekipe sa 24 gola.

Mediji su nedavno prenijeli da je Ronaldov agent Horhe Mendeš proveo nekoliko nedjelja prodajući klubovima "Kristijanov efekat", a zainteresovanima je dostavio dokumentaciju o ogromnim sponzorstvima njegovog klijenta, popularnosti na društvenim mrežama i uticaju na nova tržišta.

