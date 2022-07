FIFA TV je u Banjaluci! "Vrle" izabran među deset miliona srpskih navijača – on je TAJ koji je poseban!

Boris Vrhovac, jedan od najvećih kolekcionara sportskih rekvizita na svijetu, izabran je od strane Svjetske fudbalske federacije kao "baš taj navijač" koji treba da predstavlja zemlju u promotivnom navijačkom filmu!

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Još samo četiri mjeseca ostala su do početka Mundijala u Kataru.

Najbolje fudbalske reprezentacije na planeti, njih 32, nadmetaće se za prestižni trofej. Jedna od tih selekcija je i Srbija, a baš iz tog razloga predstavnici FIFA TV su ovih dana u Banjaluci!

O čemu se radi?

Naime, TV kuća pri Svjetskoj fudbalskoj federaciji pokrenula je projekat tokom kojeg će snimiti i objaviti 32 kratka filma o "zagriženim" navijačima, po jednom iz svake zemlje-učesnice Mundijala.

Kada je riječ o Srbiji, izbor je bio – Boris Vrhovac "Vrle", banjalučki fizioterapeut, jedan od najvećih kolekcionara sportske opreme na planeti i veliki navijač srpskih nacionalnih timova.

A sve se desilo na prijedlog Fudbalskog saveza Srbije!

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

"Prije svega, čast i zadovoljstvo mi je da jedna TV kuća koja predstavlja Svjetsku fudbalsku federaciju dođe prvo u Banjaluku. FIFA TV je tražila jednog navijača koji je specifičan i poseban po određenim stvarima da bi mogao da predstavlja Srbiju. Savez im je dao moj broj telefona, oni su se javili na WhatsApp. Baš smo pričali o tome kad su stigli, pitali su me 'Jesi li bio iznenađen kad smo te zvali?' Možeš samo da zamisliš koje je to zadovoljstvo da među deset miliona Srba tebe izaberu da budeš taj jedan koji će predstavljati svoju zemlju. Vodili smo taj neki razgovor, postavljali su pitanja koja su njima karakteristična, šta to karakteriše te navijače, koja je to emocija, šta ih to čini posebnima, što ih odvaja od drugih... Mene, eto, to kolekcionarstvo", kaže Vrhovac za MONDO, istakavši da je insistirao da se kompletno smimanje obavi u Banjaluci.

"Tražio sam da dođu ovdje, iako živim i u Beogradu. Tamo ipak imam mali stan tako da nisam mogao sve eksponate da predstavim, većina stvari mi je ovdje u Banjaluci, morao bih da uzmem kamion pa da vučem sve za Beograd, da oni to negdje posnimaju. Ovdje sam izložio te neke stvari koje su rijetke i upečatljive."

Izvor: MONDO

Planirano je da se tokom dvodnevnog boravka posjete brojni objekti, ali i znamenitosti "krajiške ljepotice". Prva destinacija bio je Fakultet za sport i fizičko vaspitanje.

"Dole već ima jedna stalna postavka sportske opreme i tamo sam im u jednoj sali za sastanke, na ogromnom stolu, prikazao mnogo tih stvari. Vjeruj da ne znam ni broja, ali sigurno preko 100 dresova reprezentacije Srbije. U stanu su isto izloženi neki srpski dresovi, ali i ovi rijetki koji su pripadali legendama sporta poput Pelea, Maradone...", kaže popularni Vrle, koji nije samo fan fudbalske reprezentacije Srbije.

Predstavnici FIFA TV neće Banjaluku napustiti "praznih šaka". Jednom od njih, Vrhovac je uručio knjigu o Miljanu Miljaniću na engleskom jeziku, uz posvetu.

"Navijam u čemu god Srbija igra! Nemam tih nekih klupskih barijera, da sam opredijeljen za Crvenu zvezdu ili Partizan, što je kod nas u gro slučajeva. Nemam tih ambicija niti tih želja, samo reprezentacija Srbije u bilo kojem sportu", kategoričan je Vrhovac.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Mnogo je posla pred ekipom FIFA TV, ali i Borisom ovih dana.

"Planiraju da snime centar grada. Dobili smo dozvolu za upotrebu drona u centru, da se snima Hram Hrista Spasitelja, potom Palata predsjednika Republike Srpske, Gospodska ulica... Planirano je da se ode i na Banj brdo, da to snimimo, kao i druženje sa mojim prijateljima u kafe-baru koji smo izabrali i gdje će se skupiti većina tog mog društva iz svijeta sporta. Takođe, planiran je i obilazak Banjalučke pivare, koja je jedan od sponzora fudbalske reprezentacije Srbije. Imamo i rezervisan termin za fudbal na pomoćnom stadionu Borca, gdje će igrati dvije ekipe po šest igrača, a nastupiće moji prijatelji iz veterana FK Borac. Biće obučeni u Borčeve majice, a tu će na centru biti velika okrugla zastava sa logotipom Borca. Tu će isto podići dron, da se sve to snimi iz vazduha. Ja ću biti, naravno, u dresu reprezentacije Srbije. Poslije toga imamo posjetu RTRS-u, zatim je planirano snimanje parka "Mladen Stojanović" i Nacionalnog teniskog centra, a na kraju su u planu vožnja dajak čamcem i posjeta tvrđavi Kastel", poručuje Vrhovac.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Spomenuli smo već – sve se ovo dešava kao projekat svjetske kuće fudbala za Mundijal u Kataru, gdje je Vrhovac proveo značajan dio života, radeći kao fizioterapeut tamošnje rukometne reprezentacije.

Od naredne planetarne fudbalske smotre, Vrle očekuje mnogo!

"Od samostalnosti Srbije, od 2006. godine, ovo je prva generacija A tima koja, mislim, ima sve – i ambijent, i samu atmosferu u reprezentaciji, i neosporni kvalitet igrača, i to zajedništvo... Mislim da sada može da se napravi nešto! Nažalost, u prošlim periodima nismo imali nekakvog uspjeha. Nas starije ipak emotivno veže ta bivša Jugoslavija i taj najveći uspjeh u Italiji 1990. godine, kada se stiglo do četvrtfinala. Tada je isto bila jedna sjajna generacija koja je nesrećno, poslije penala, ispala od Argentine. Poslije toga nažalost nije bilo uspjeha, iako je bila još jedna sjajna generacija sa Piksijem, Dejom, Mijatom... u Francuskoj 1998. godine. Poslije toga ne pamtimo po dobrom Mundijal 2006. u Njemačkoj i četiri godine kasnije u Južnoj Africi, gdje smo dobili Nijemce, ali smo nažalost izgubili od Gane... U Brazil 2014. nismo ni otišli, u Rusiji 2018. smo ispali u grupi, dobijemo prvo kolo, a onda izgubimo od Švajcarske i Brazila i ispadnemo. Sada je normalno da su očekivanja sa ovom grupom momaka, sa kapitenom Tadićem, Mitrovićem, Vlahovićem, Sergejom... takva da mora da se prođe grupa, bez obzira na kvalitet i Švajcarske i Kameruna. Mislim da mi sa Brazilom treba da prođemo grupu, a poslije toga – bože moj, sve je otvoreno, ukrštaju se grupe... Mislim da Srbija može da stigne do četvrtfinala ako se sve kockice slože, žrijeb, malo sreće, ko će imati manje povrijeđenih igrača, ko će se brže oporavljati, u jednoj atmosferi koja nije upečatljiva inače za Mundijal koji se igra u novembru u decembru. Ako je četvrtfinale, to je opet jedna utakmica, zašto ne i dalje. Ali evo, moje želje su da prvo prođu grupu, poslije toga šta nam bog da, ja se nadam bar četvrtfinalu", optimistično najavljuje Boris, koji se nada da će imati priliku da u Kataru na licu mjesta podrži izabranike Dragana Stojkovića – Piksija.

"Nadam se da ću i uz pomoć FIFA TV, koji su ovo sve organizovali, biti pozvan na grupnu fazu, da odgledam te tri utakmice Srbije. Poslije toga, ako Srbija prođe, ostajem sigurno", jasan je Vrle.

