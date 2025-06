Revolucija u ABA ligi, vraća se fajnal-for: Proširenje i milionske nagrade, čeka se potvrda na Skupštini

Spremaju se velike promjene u ABA ligi, čeka se samo potvrda na Skupštini regionalnog takmičenja. Spominje se i nekoliko novih klubova.

Izvor: MN PRESS

Spremaju se velike promjene u ABA ligi od sljedeće sezone. Već je najavljeno da će doći do proširenja lige, a mogle bi da se dogode i neke revolucionarne promjene u narednom periodu. Poput milionskog nagradnog fonda bi uz proširenje moglo da bude i promjena u samom formatu takmičenja.

Kako prenosi "Sport klub", ABA liga će odrediti nagradni fond koji će iznositi od milion do dva miliona evra, a na Skupštini će biti donijeta odluka o raspodjeli nagradnog fonda. U tekstu se navodi i da će najveći dio kolača da pripadne ekipama koje stignu do same završnice.

"Istovremeno se razmatra i vrlo je blizu odluka da se uvede finalni turnir koji bi smanjio broj utakmica značajno, povećao atraktivnost takmičenja i donio dodatne prihode ABA ligi, a samim tim uticao na nagradni fond", stoji u tekstu.

(Sport klub/MONDO)

