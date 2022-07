"Ne spavam sa ljudima jer su poznati" - Amerikanka odbila Kristijana: Pozvao je u vilu, ona došla i šokirala Ronalda!

Atraktivna novinarka Alison Ekman prisjetila se dana kada je odbila muvanje sa Kristijanom Ronaldom.

Izvor: Profimedia/Instagram/alyeckmann/printscreen

Kristijano Romaldo čitavog života okružen je lijepim ženama, a posljednjih nekoliko godina mjesto u njegovom srcu zauzima atrkaitivna Georgina Rodrigez. Zajedno su nedavno dobili ćerku, a Argentinka izgleda bolje nego ikada. Njen odnos sa Kristijanom sada djeluje savršeno, ali se zna da je Ronaldo u prošlosti volio da šalje poruke i drugim atraktivnim devojkama.

O svom ličnom iskustvu sa portugalskim fudbalerom na društvenoj mreži tik-tok govorila je Alison Ekman (31), američka novinarka, voditeljka, pjevačica i glumica. Svojevremeno je Portugalac muvao nju, a ona je nalete jednog od najboljih fudbalera odbila. Otkrila je i detalje!

Djevojka koja ima skoro 300.000 pratilaca na Instagramu upoznala je Kristijana Ronalda poslovno, a njihovo druženje završilo se u vili slavnog fudbalera. Uz jasno povučene granice, koje Amerikanka nije željela da pređe!

"Upoznala sam ga kad sam bila voditeljka programa na predstavljanju njegovog parfema. Počeli smo na pričamo na zabavi, a on me je pozvao na piće. 'Ne, nema šanse, moram da radim sutra', rekla sam mu, a moji prijatelji su počeli da me ubjeđuju da pristanem. 'Pristaću, ali će me tvoj vozač odvesti kući kad budem poželjela', rekla sam. Bio je ok sa tim", počela je priču Alison.

Ovako izgleda Alison, djevojka koja nije željela ništa sa Kristijanom:

Kada se zabava završila, mala grupa ljudi je otišla do vile koja pripada portugalskom fudbaleru. "Podijelili smo se, moj prijatelj je otišao sa njim, ja sa njegovim menadžerom. Završili smo u kući, uz nekoliko čaša šampanjca. Ostali smo zajedno do tri ujutru, tada sam otišla kući. To je to, ništa se nije desilo", otkriva novinarka, ali... Postoje još neki detalji priče.

Ubrzo su razmijenjeni brojevi telefona, pa se razgovor Kristijana i Alison nastavio u neobaveznom tonu.

"Pitao je za moj broj telefona i dopisivali smo se nekih mjesec dana. Bilo je veoma prosto, pitanja šta radiš i odgovori sada sam na poslu. Tu je stavljena tačka. Možda je očekivao da se pozovem u njegovu kuću, ali ja ne idem po kućama poznatih ličnosti i spavam sa njim samo zato što su poznati", ispričala je Ekman.

