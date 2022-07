Isplivala najmračnija tajna Ronalda! Kad vidite šta ubrizgava u polni organ, neće vam biti dobro...

Otkrivena je tajna Kristijana Ronalda, to radi i zbog svoje djevojke Georgine Rodrigez...

Izvor: Instagram/Cristiano/Screenshot

Kristijano Ronaldo (37) ubrizgava sebi botoks u genitalije! Šokantne informacije o jednom od najboljih fudbalera današnjice objavila je španska "Marka".

U tekstu uglednog lista objasnili su da "to radi i zbog svoje djevojke Georgine Rodrigez". Navodno ovu supstancu ubrizgava u lice i u drugi, privatniji dio tijela.

"Kristijano je pronašao novu rutinu kako bi zadržao 'vječnu mladost'. Dok mnogi za njegovo sjajno tijelo i fizikalije zasluge daju vježbanju, posebnom režimu, genetici, u tome mu pomažu i neke inovacije u svijetu medicine. Zahvaljujući tome su njegovi mišići mladi i zdravi. Nije tajna da koristi plastičnu hirurgiju, imao je nekoliko tretmana do sad", piše u tekstu.

Potom su malo više pričali o tom detalju, pozivajući se na kolege iz lista "La Razon".

"Ronaldo koristi botoks i za svoje genitalije. Zahvaljujći tome dolazi do rasta polnog organa za jedan do tri centimetra i to je nešto što koriste i glumci u filmovima za odrasle da bi na sceni sve izgledalo veće."

Na kraju su spomenuli i njegovu djevojku Georginu.

"Zahvaljujući tome povećava se užitak i kod partnera osobe koja koristi botoks. U ovom slučaju to je Georgina Rodrigez", piše "Marka".