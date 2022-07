Fulam dovodi novog napadača: Pojačanje iz Bajerna stiže kod Mitrovića?!

Srpski fudbaler bi mogao da dobije ozbiljnu konkurenciju za mjesto u napadu londonskog kluba.

Izvor: Profimedia

Fulam je uspio da izbori povratak u Premijer ligu prethodne sezone, pa se londonski tim ovog ljeta priprema za igranje u eliti. Najzaslužniji čovjek za novu priliku da se takmiče protiv najboljih timova Engleske jeste Aleksandar Mitrović, koji je redovno rešetao mreže rivala i obarao rekorde u drugoj ligi.

Ali, u Fulamu rade na dovođenju novog napadača! Iako je Mitrović već stekao status klupske legende, engleski tim ovog ljeta želi da mu dovede paklenu konkurenciju - pravo iz minhenskog Bajerna.

Kako prenose mediji u Engleskoj, Mitrovićev tim zaitneresovan je za mladog napadača Džošuu Zirkzea (21), fudbalera koji je od 2017. godine u njemačkom klubu. Holandski fudbaler je iz Fejnorda stigao u Bajernovu akademiju, ali se za sada nije naigrao seniorskog fudbala u najboljem njemačkom klubu. Iako talenat nije sporan, Zirkze nije uspio da se izbori za priliku.

Tako je on u dresu Bajerna odigrao samo 17 mečeva, pa je klub procijenio da je za razvoj najbolje da ga šalju na pozajmice. Do sada je bio u Parmi i Anderlehtu, gdje je prethodne sezone bio impresivan. dominirao je belgijskim fudbalom sa 18 golova i 13 asistencija na 47 mečeva za Anderleht, ali to vjerovatno nije dovoljno za novu šansu u Bavarskoj.

Čak i pored odlaska Roberta Levandovskog, teško je očekivati da će Džošua postati važan dio tima u narednoj sezoni. Kako on ima još samo godinu dana ugovora, Julijan Nagelsman bi mogao da poruči klupskim čelnicima da je pravi trenutak za prodaju i eventualnu zaradu na fudbaleru koji bi Fulamu sigurno značio.

U Londonu bi imao više prostora da igra, a postao bi peto ljetno pojačanje Fulama. Za sada su u klub stigli desni bek Kevin Mbabu, defanzivni vezni Žoao Palinja, ofanzivni vezni Andreas Pereira i krilni fudbaler Manor Solomon. Prethodnih dana se sve više piše o dolasku golmana Arsenala i povremenog njemačkog reprezentativca Bernda Lena, koji bi bio još jedno veliko pojačanje.

