Amar Osim, trener Veleža: Tužni smo zbog ispadanja iz Evrope, ali nema više vremena za kukanje!

Šef struke Veleža Amar Osim istakao da nije sporno nezadovoljstvo zbog elimacije iz Evrope od Hamrun Spartansa, ali zbog kukanja i previše razmišljanja, njegov tim neće daleko dogurati u m:tel Premijer ligi Bosne i Hercegovine.

"Rođeni" nisu uspjeli da napave iskorak u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu, a bolji u dvomeču sa Mostarcima bio je malteški Hamrun Spartans.

"Razočarani jesmo, jer smo imali protivnika po mjeri, sa kojim se može igrati, to se moglo vidjeti. To ne znači da je protivnik lagan, to ne znači da je to protivnik kojeg ti možeš proći ako ti se neke stvari ne poklope. Slali smo ljude da skautiraju u egzotične zemlje, da bi smo imali veće šanse, jer je lakše skautirati utakmicu uživo nego je gledati na TV-u ili internetu. Znali smo sastav i način na koji igraju. Međutim, to je sve jedno dok ne dođe utakmica, gdje smo radili mnogo grešaka za razliku od njihove ekipe. Mislim tu i na pripremu utakmice, mislim na pehove i na objektivne poteškoće u pripremi utakmice, koje su se mogle spriječiti. Nismo imali sreću sa stvarima na koje ne možemo uticati. Mislim na tu prvu utakmicu, gdje smo priliki pogodak iz debelog ofsajda. Međutim, to niko nije spomenuo. Kada sve sabereš i kada znaš da protivnik uopšte nije pravio greške kao što smo mi pravili, a da je u startu kvalitet tu negdje, shvatiš da nisi mogao očekivati prolaz", rekao je Osim.

Dodao je da je kao i svi ostali razočaran neuspjehom.

"To što smo mi razočarani, to je sasvim shvatljivo i jesmo i treba da budemo. Osim toga, mi bi zaradili i neke novce koji su neophodni za funkcionisanje kluba, gdje bi neke stvari bile puno lakše. S druge strane, to razočaranje ne bi trebalo da nas drži predugo, jer nama za pet dana počinje prvenstvo, a prvenstvo je ono od čega živiš. Od utakmica u prvenstvu će ovisiti da li ćemo mi opet imati priliku da igramo u Evropi, da li ćemo opet imati priliku da se za nešto borimo. Iako predugo budemo razmišljali, bez obzira na to što nas boli to eliminisanje, mi moramo to skloniti kako god, odnosno moramo ući u prvenstvo čiste glave i posvetiti se tome", izjavio je trener Veleža.

Prema njegovim riječima, neophodno je izvući pouke i posvetiti se šampionatu BiH.

"Mi sada nemamo vremena za neko pretjerano žaljenje i tugu. Treba izvući pouku iz utakmica, jer će sličnih utakmica biti u prvenstvu, odnosno protiv protivnika koji imaju drugačiji stil. Od kukanja nemamo ništa, za pet dana imamo tešku utakmicu protiv Željezničara, pa poslije toga zaostalu sa Igmanom, pa poslije toga ostale utakmice koje će doći svojim tokom i svojim redom. Moramo se tome maksimalno posvetiti, odnosno pokušati otkloniti greške kojih je bilo. Moramo se nadati da ćemo popraviti neke stvari na koje nismo mogli uticati. Mislim tu na igrače koji su povrijeđeni, na stvari oko uslova za rad i treninga. Definitivno nemamo više vremena za kukanje, tužni smo, ali ako nešto iz ovoga izvučemo, neće biti bez veze taj poraz i gubitak tih para, odnosno mogućnosti da se kvalifikujemo", prenosi "Oslobođenje".

