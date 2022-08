Dobar posao bordo kluba: Sarajevo prodalo standardnog prvotimca u Tursku - stiže milionsko obeštećenje!

Nihad Mujakić više nije član Sarajeva.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Fudbalski klub Sarajevo je prihvatio ponudu turskog superligaša Ankaragučua za Nihada Mujakića. Bivši akademac i standardni prvotimac "bordo kluba" nakon utakmice protiv Sloge otputovao je u Tursku gdje je prošao ljekarske preglede i dogovorio sve uslove prelaska u turski tim sa kojim će potpisati četverogodišnji ugovor.

"U ime cijelog kluba želio bih se zahvaliti Nihadu na doprinosu i u ovom njegovom drugom mandatu u FK Sarajevo. Ovo je ujedno i drugi put da Nihad svojim transferom donosi lijepu svotu novca našem klubu. Na ime obeštećenja dobićemo milion konvertibilnih maraka s obzirom na to da je imao važeći ugovor do 30. juna 2024. godine. Još jednom smo pokazali da je Sarajevo u stanju ostvariti izlazne transfere u respektabilne evropske lige i siguran sam da će se to dešavati i u budućnosti s obzirom na to da imamo mnogo upita, pogotovo za naše mlade igrače", rekao je sportski direktpr ovog kluba Emir Hadžić.

Nihad Mujakić je rođen 15.aprila 1998. godine i prošao je sve omladinske selekcije FK Sarajevo. Za prvi tim je debitovao 31. jula 2016. godine u domaćoj pobjedi protiv Zrinjskog rezultatom 2:0. Ukupno je za seniore Sarajeva odigrao 75 utakmica i postigao 2 gola. Bio je standardni član jedne od najuspješnijih generacija u historiji FK Sarajevo koja je u sezoni 2018/19 osvojila duplu krunu.

Navodno će Sarajevu pripasti obeštećenje od 500.000 evra.