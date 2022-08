Čičarito nudi Junajtedu da igra besplatno

Havijer Ernandez Čičarito je komentarisao da li bi želio da se vrati u Mančester junajted da pomogne ekipi.

Izvor: Profimedia

Mančester junajted je počeo novu sezonu na najgori mogući način, pošto su pred svojim navijačima na "Old Trafordu" u prvom kolu Premijer lige izgubili od Brajtona.

Od tada se licitira sa imenima koja bi mogla da stignu - od Adrijena Rabioa do Marka Arnautovića. A u cijeloj toj panici, javio se i Havijer Ernandez i poručio - "Mogu i ja da dođem, igraću besplatno!"

Erik ten Hag nije dobro počeo na svom novom poslu, a Junajted za to vrijeme panično želi da dovede nova pojačanja nakon što su samo tri igrača stigla u ovom prelaznom roku. No, popularni Čičarito koji nastupa sa Dejanom Joveljićem u LA Galaksiju, bio je upitan da li bi se možda vratio na "Old Traford" da pomogne svom bivšem timu.

"Ako bi Junajted zvao, rekao bih 'da, igraću besplatno'. Naravno da bih to uradio", počeo je Čičarito.

"Ali želio bih da budem i pun poštovanja prema mom klubu. Igram vrlo dobro i u mojoj glavi, sve je podređeno osvajanju titule sa LA Galaksije. U budućnosti, ako se stvari dese, onda će se desiti. Ali u mojoj glavi, ja sam 100% sa Los Anđelesom."

Kako kaže, Junajtedu je i dalje teško bez sera Aleksa Fergusona.

"Junajted treba da preboli da je Ferguson otišao. Ne čudi me ovo što se dešava u Junajtedu, jer nije lako imati menadžera 26 godina na način na koji je to ser Aleks bio", poručio je Ernandez.

Meksikanac je ove sezone postigao devet golova u MLS ligi, baš kao i srpski napadač Dejan Joveljić.