Šampion krenuo "trojkom" u novu sezonu - četiri gola Milana za trijumf nad Udinezeom!

Pravio je tim iz Udina određene probleme Milanu, ali je branilac titule uspio da se izbori sa time.

Izvor: EPA-EFE/MATTEO BAZZI

Šampion Italije krenuo je trijumfalno u novu sezonu – na San Siru je savladan Udineze, ali uz određene poteškoće sa kojima je Milan uspio da se izbori:

MILAN - UDINEZE 4:2 (2:2)

/Ernandez 11, Rebić 15, 68, Dijaz 46 - Rodrigo Bekao 2, Masina 45+3/



Rosoneri su u uvodnom meču, na putu ka odbrani Skudeta, savladali Udineze, koje je na posljednja dva gostovanja na San Siru uspijevalo da izvuče pozitivan rezultat (1:1).

Ovog puta, to ipak nije bio slučaj, iako je tim Stefana Piolija morao da uloži "200 posto sebe" kako bi stigao do trijumfa nad raspoloženim gostima, koji su već u drugom minutu, nakon kornera, stigli do vođstva preko Rodriga Bekaa.

Milanu je bilo potrebno samo nekoliko minuta da preokrene rezultat. Učinio je to do 15. minuta, pogocima Tea Ernandeza sa bijele tačke i Ante Rebića nakon jedne povratne lopte sa desne strane.

Kada se već očekivao kraj prvog poluvremena, odbranu Milana iznenadio je Adam Masina, vrativši stvari na početak.

Značilo je to da su prvi put od septembra 2014. godine i duela sa Parmom, kada su pogađali Felipe i Lukareli, golove protiv Milana postigla dva različita defanzivca nekog tima u Seriji A!

Ipak, prednost Milanu, čim je počelo drugih 45 minuta, vratio je Brahim Dijaz, dok je goleadu, svojim drugim pogotkom, zaključio Ante Rebić 22 minuta prije posljednjeg sudijskog zvižduka.

SERIJA A – 1. kolo

Milan – Udineze 4:2 (2:2)

/Ernandez 11, Rebić 15, 68, Dijaz 46 - Rodrigo Bekao 2, Masina 45+3/

Sampdorija – Atalanta 0:2 (0:1)

/Toloi 26, Lokman 90+6/

Leće – Inter (20.45)

Monca – Torino (20.45)

Nedjelja:

Fiorentina – Kremoneze (18.30)

Lacio – Bolonja (18.30)

Salernitana – Roma (20.45)

Specija – Empoli (20.45)

Ponedjeljak:

Verona – Napoli (18.30)

Juventus – Sasuolo (20.45)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!