Velež odustao od njega zbog glasina da veliča Herceg-Bosnu, sada ide u Dinamo!

Jerko Leko trebao bi da preuzme B tim zagrebačkog velikana.

Izvor: Youtube/SN TV SPORT show/Screenshot

Jerko Leko vraća se u Dinamo poslije više od decenije, ovog puta u ulozi trenera.

Nekadašnji kapiten zagrebačkih "modri" preuzeće B tim Dinama, koji će sljedeće sezone krenuti takmičenje iz treće hrvatske lige.

Leko stiže na Maksimir iz drugoligaša Jaruna, pa mu je ovo formalno stepenica niže, ali kako ocjenjuju hrvatski mediji i velika prilika da u budućnosti napreduje ka klupi prvog tima.

Bivši hrvatski reprezentativac koji je u svojoj igračkoj karijeri u dva navrata nosio dres Dinama prošle godine je trebao da preuzme Velež, ali je posao sa mostarskim klubom propao u zadnji čas kada su počeli da mu, kako je istakao, "prebrojavaju krvna zrnca“.

“Javio sam jutros Veležu da na mene ne računaju. Time sam prekinuo njihovo odugovlačenje s potpisom ugovora. U petak sve smo dogovorili, u subotu smo trebali dogovor pretočiti u ugovor, a tada nakon što je puštena vijest da ću ja biti trener počelo se s odugovlačenjem i prebrojavanjem mojih krvnih zrnaca. Ja sam Hrvat, ali u trenerskom poslu sam samo trener, a iz svega sam zaključio da u takvoj klimi neće biti moguće realizovati što smo postavili kao cilj u razgovoru u Zagrebu. Ne zanima me baviti se stvarima koje nemaju veze sa sportom, a zbog korektnosti dao sam rok do nedjelje upravi Veleža da se očituje o situaciji s navijačima. Oni to nisu učinili i jutros sam otkazao daljnje razgovore, odustao sam od odlaska u Mostar u okolnostima koje naslućuju probleme koje kao čovjek i sportista ne podržavam”, rekao je tada Leko.

"Pronađite mi moju izjavu"!

Problem je bio u tome što ga je dio navijača Veleža optužio da veliča Herceg-Bosnu i nisu željeli da on preuzme ekipu.

„Našli su neki članak iz 2013., gdje sam ja dao podršku nekom koncertu na kojem se podržavala Herceg-Bosna. To je smiješno, ja nikada nisam bio politički orjentisan, niti sam u tom smislu imao javne istupe u kojima bi bilo koga podržavao ili ne podržavao. Netko se jednostavno odlučio prebirati o detaljima i jedva pronašao taj nekakav koncert, na kojem nisam ni bio. Rekao sam im, pronađite mi bilo koju takvu izjavu ili da sam radio nešto tomu slično... No, u BiH se u sportu očito gledaju i neke druge stvari. Ako je to problem, onda nema smisla da idem u takvu sredinu, javio sam im da me ne zanima kandidatura u klubu u kojem se događa nešto takvo“, bio je Lekin komentar o navodnom veličanju Herceg-Bosne.

Leko je od 2019. do 2021. godine vodio juniorsku momčad Lokomotive, a potom je u januaru 2021. promovisan u trenera prve ekipe Lokomotive. Nije se tu ipak dugo zadržao i poslije samo dvije pobjede u dva mjeseca raskinut je ugovor. Trenersku karijeru nastavio je u Jarunu, u kojemu je proveo gotovo četiri godine.