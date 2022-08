Srbin ostao bez kapitenske trake: Nesportski potez mu ne opraštaju!

Saša Lukić se vratio u tim Torina za naredni meč, ali je pitanje kakva je njegova sudbina u klubu poslije svih dešavanja...

Saša Lukić napravio je haos u Torinu. Odbio je da putuje na gostovanje u Moncu jer je nezadovoljan potezima kluba. Obećali su mu novi ugovor, nisu to ispunili, pa je odlučio da bojkotuje taj duel.

Da stvari budu gore za srpskog igrača učinio je to samo nekoliko nedhelja pošto je dobio kapitensku traku. Stvari su se sada smirile, došlo je do razgovora između dvuhe strane, ali Saša više neće biti kapiten tima, potvrdio je to trener Ivan Jurić.

"Razgovarao sam i sa predsjednikom kluba, postoji linija koja ne smije da se pređe. Plan je bio da se Saša izvini za grešku i to je i učinio u svlačionici. Biće sa nama u narednim mečevima, ali neće biti kapiten. Vidjećemo šta će biti u budućnosti", rekao je Jurić na konferenciji za medije.

Hrvatski stručnjak sprema ekipu za meč protiv Lacija, a potvrdio je da na golu neće biti promjene. Vanja Milinković-Savić čuvaće mrežu "bikova" na toj utakmici. I to protiv rođenog brata Sergeja.

"Vanja je odlično branio i protiv Monce. Ne samo tad, odličan je bio i na nekim prethodnim mečevima. Ostaće na golu", jasan je Jurić.

